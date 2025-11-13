أغلى 10 طائرات عسكرية صنعت على الإطلاق

تُعدّ الطائرات العسكرية الحديثة من روائع الهندسة، إذ تجمع بين التخفي والقدرة الفائقة على المناورة ودمج البيانات المتقدم، لكن هذه القفزات التكنولوجية تأتي بتكلفة متزايدة باستمرار، وفقا لما جاء في تقرير للكاتب هاريسون كاس بمجلة ناشونال إنترست.

وكلما توسعت القدرات، يقول كاس، ترتفع التكاليف بشكل متزامن، مما يجعل الطائرات العسكرية اليوم من أغلى الآلات التي بُنيت على الإطلاق، وقد اختار كاس وهو كاتب بارز في شؤون الدفاع والأمن القومي، 10 طائرات على وجه الخصوص قال إنها تتميز بأسعارها الباهظة، ورتبها تنازليا وفقا لتكلفة الواحدة منها بالدولار الأميركي الحالي.

10- "إف-35 لايتنينغ 2" (F-35 Lightning II) (مقاتلة متعددة المهام شبحية)

سنة الإنتاج: 2015

العدد المنتج: أكثر من 1000

الطول: 15.7 مترا

السرعة القصوى: 1930 كيلومترا/الساعة

الطاقم: 1

السعر: 115-130 مليون دولار

المصنّع: Lockheed Martin/أميركا

أكثر مقاتلة من الجيل الخامس إنتاجا في العالم، متقدمة في التخفي، والرادار، ودمج البيانات.

يشار إلى أن الـ"إف-35″ بدأت بجدل حول تكلفتها الهائلة، لكنها أصبحت الآن أكثر اقتصادية بفضل الإنتاج الضخم، وتمثل العمود الفقري للقوات الجوية الغربية.

9- "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon) (مقاتلة متعددة المهام)

سنة الإنتاج 2003

العدد المنتج: 616

الطول: 15.96 مترا

السرعة القصوى: 2495 كيلومترا/الساعة

الطاقم: 1-2

السعر: 180-200 مليون دولار

المصنّع: كونسورتيوم أوروبي (ليوناردو، بي إي أي، إيرباص)

8- طائرة "بي-8 إيه بوسيدون" (P-8A Poseidon) (طائرة دوريات بحرية)

سنة الإنتاج: 2013

العدد المنتج: 200+

الطول: 39.47 مترا

السرعة القصوى: 907 كيلومترات/الساعة

الطاقم: 9

السعر: 200 مليون دولار

المصنّع: بوينغ/أميركا

طائرة مشتقة من بوينغ 737 لمهام مكافحة الغواصات والمراقبة البحرية.

يشير المقال إلى أن البي-8 أصبحت أحد أهم طائرات الاستطلاع البحري في العالم، وتشكل عنصرا محوريا في التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في المحيطين الهادي والهندي.

7- "إي-2دي هوك آدفانسد" (E-2D Advanced Hawkeye) (إنذار مبكر بحري)

سنة الإنتاج: 2014

لعدد المنتج: نحو 75

الطول: 17.4 م

السرعة القصوى: 648 كيلومترا/الساعة

الطاقم: 5

السعر: 220 مليون دولار

المصنّع: نورث غرومان/أميركا

طائرة مراقبة بحرية تحمل رادارا دوّارا كبيرا يوفر تغطية 360 درجة حول حاملات الطائرات.

الكاتب يوضح أن النسخة "إي-2-دي" هي قلب نظام الإنذار المبكر الأميركي في البحر، وتعمل كـ"مركز قيادة طائر" يربط بين السفن والمقاتلات مثل إف-35 في شبكة موحدة.

6- "إن-إي 7 ويدج تايل" (E-7 Wedgetail) (إنذار مبكر وتحكم)

سنة الإنتاج: 2009

العدد المنتج: 14 (25+ طور الإنتاج)

الطول: 33.6 مترا

السرعة القصوى: 850 كيلومترا/الساعة

الطاقم: طياران + 10-12 مشغّل

السعر: 230-250 مليون دولار

المصنّع: بوينغ/أميركا

طائرة إنذار مبكر تعتمد على رادار "ميسا" (MESA) الإلكتروني المثبّت فوق الهيكل لتغطية 360°.

تعمل حاليا لدى أستراليا وكوريا الجنوبية وتركيا، وستنضم قريبا إلى القوات الجوية الأميركية والبريطانية. وتمثل الجيل القادم من القيادة الجوية الموحّدة.

5- "إس آر-71 بلاكبيرد" (SR-71 Blackbird) (طائرة استطلاع إستراتيجية)

سنة الإنتاج: 1966

العدد المنتج: 32

الطول: 32.7 مترا

السرعة القصوى: 3529 كيلومترا/الساعة (ماخ 3.3)

الطاقم: 2

السعر: 270 مليون دولار

المصنّع: لوكهيد مارتن/أميركا

أسرع طائرة مأهولة في العالم، صممت للاستطلاع فوق أراضي العدو خلال الحرب الباردة.

التقرير قال إن هذه الطائرة توصف بأنها أسطورة الطيران التجسسي، وأنها كانت تطير بسرعة تجعل الصواريخ تعجز عن اللحاق بها، لكنها مع نهاية الحرب الباردة، استُبدلت بالأقمار الصناعية.

4- "إف-22 رابتر" (F-22 Raptor) (مقاتلة تفوق جوي)

سنة الإنتاج: 2005

العدد المنتج: 195

الطول: 18.9 مترا

السرعة القصوى: 2414 كيلومترا/الساعة (ماخ 2.25)

الطاقم: 1

السعر: 350 مليون دولار

المصنّع: لوكهيد مارتن/أميركا

أول مقاتلة شبحية من الجيل الخامس، صُممت لتفوق جوي مطلق وقدرة على المناورة والتخفي.

ويصف الكاتب الإف-22 بأنها أفضل مقاتلة في التاريخ القتالي الجوي، إذ جمعت بين الرادار المتطور "إيه إن/إيه بي جي-77" (AN/APG-77) والمحركات الموجهة للدفع، لكن برنامجها أُغلق مبكرا عام 2012، وهذا جعل سعر الواحدة منها باهظا للغاية.

3- بي-21 رايدر/B-21 Raider (قاذفة شبحية جديدة)

سنة الإنتاج: 2027 (متوقعة)

العدد المنتج: 3 نماذج أولية

الطول: 16 مترا

السرعة القصوى: 965 كيلومترا/الساعة

الطاقم: 2

السعر: 750–800 مليون دولار

المصنّع: نورثروب غرومان/أميركا

قاذفة الجيل السادس، قادرة على تنفيذ مهام تقليدية ونووية مع قدرة تخفٍ واختراق غير مسبوقة.

التقرير يشير إلى أن بي-21 صممت لتكون أكثر "اقتصادية" من بي-2، لكنها لا تزال من أغلى المشاريع الجوية في العالم. وتمثل حجر الأساس في تحديث القوة النووية الأميركية.

2- "في سي-25-بي" (VC-25B) (طائرة الرئاسة الأميركية)

سنة الإنتاج: 1990 (الجيل الجديد قيد الصنع)

العدد المنتج: 2

الطول: 70.6 مترا

السرعة القصوى: 925 كيلومترا/الساعة

الطاقم: نحو 100 شخص

السعر: 1.9 مليار دولار

المصنّع: بوينغ/أميركا

طائرة الرئاسة الأميركية، أشبه بـ"قلعة طائرة"، وفقا للكاتب، فهي مزودة بأنظمة اتصالات مؤمنة، ووقاية ضد النبض الكهرومغناطيسي، وقدرة على التزود بالوقود في الجو.

ويؤكد الكاتب أنها ليست مجرد وسيلة نقل، بل مركز قيادة جوي لاستمرارية الحكم في حالات الطوارئ النووية أو الأزمات العالمية، مجهزة بالكامل لإدارة البلاد أثناء التحليق.

1- قاذفة "بي2" (B2) (قاذفة شبحية)

سنة الإنتاج: 1997

العدد المنتج: 21 (19 منها تعمل حاليا)

الطول: 21 مترا

السرعة القصوى: 1045 كيلومترا/الساعة

الطاقم: 2

السعر: 2.1 مليار دولار

المصنّع: نورث روب غرومان/أميركا

تعد هذه القاذفة الشبحية الأولى في التاريخ، وقد صُممت لحمل قنابل نووية وتقليدية لمسافات عابرة للقارات بدون اكتشافها بالرادار.

ويصفها التقرير بأنها أغلى طائرة في العالم، حيث استُثمرت مبالغ ضخمة في أبحاث التخفي خلال الثمانينيات، ورغم تقادمها أمام الدفاعات الحديثة، إلا أنها ما زالت سلاحا إستراتيجيا فعالا، وقد استخدمت مؤخرا في عملية ضد إيران عام 2025.

الخلاصة:

من بين الطائرات العشر الأغلى، 9 أميركية وواحدة أوروبية فقط، وهذا يعكس الهيمنة الصناعية والعسكرية الأميركية في مجال الطيران الحربي، ويظهر التقرير أن التكلفة ترتبط مباشرة بمدى التقدم التكنولوجي، من التخفي إلى أنظمة القيادة والسيطرة، لتصبح بعض الطائرات غالية للغاية لكنها تمثل قمة القوة الجوية الحديثة.