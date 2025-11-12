هآرتس: الخط الأصفر قد يحقق أطماع المتطرفين الإسرائيليين

تناول تقرير في صحيفة هآرتس الإسرائيلية ما يُسمى بالخط الأصفر الذي أنشأه جيش الاحتلال في قطاع غزة، والمشاكل المحتملة التي سيثيرها هذا الخط.

يوضح التقرير الذي أعدته أليسون كابلان سومر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 53% من غزة ضمن حد فاصل يُفترض أنه مؤقت.

ويجري العمل على إعادة الإعمار، لكن فقط على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من الخط.

نسخة من الخط الأخضر

وتتجه الكاتبة، بعد ذلك إلى الخط الأخضر في الضفة الغربية لتقارن بينه وبين الخط الأصفر في قطاع غزة.

تقول إن الخط الأخضر هو الحد الفاصل المؤقت بين حدود إسرائيل المعترف بها دوليا والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وأنه وُضع بموجب اتفاقيات الهدنة لعام 1949 وكان يُفترض أن يكون نقطة فاصلة مؤقتة لا حدودا دائمة.

أما "الخط الأصفر"، فقد ظهر بعد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة التي هدفت إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

أكثر من نصف مساحة القطاع

يفصل الخط الأصفر بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمنطقة العازلة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تمثل 53% من مساحة القطاع، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء. وكما كان الخط الأخضر، من المفترض أن يكون الخط الأصفر مؤقتا.

ووفق خطة ترامب، يشير التقرير، من المفترض أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تسيطر عليها، وتُنشأ سلطة انتقالية من تكنوقراط لإدارة غزة.

وكان من المقرر أن تحل قوة أمنية متعددة الجنسيات محل الجيش الإسرائيلي، لتبدأ بعدها عمليات إعادة الإعمار بشكل جدي.

مخاوف جدية

لكن التقديرات الأوروبية، تقول الكاتبة، تشير إلى أن عملية الانسحاب الإسرائيلية "متوقفة" بسبب عدم إحراز تقدم في نزع سلاح حماس والمراحل التالية من الخطة.

وتشير التقارير إلى أن إعادة الإعمار بدأت فقط على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، مما يثير مخاوف أن يصبح هذا الخط حدا فعليا دائما يقسم غزة إلى نصفين.

ويخشى النقاد أن يتحول الخط الأصفر إلى تثبيت دائم للوضع، مما يشكل نسخة من الضفة الغربية في غزة، حيث يتبقى 53% من القطاع تحت سيطرة جيش الاحتلال بشكل دائم، بينما تواصل حماس السيطرة على ما تبقى، على غرار مناطق الضفة الغربية التي يشن عليها الجيش الإسرائيلي عمليات عند وجود تهديد.

إذا أصبح الأصفر كالأخضر

وتقول سومر إن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك استمرار إعادة الإعمار في الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وإطلاق النار على مشتبه بهم بمحاولة عبور الخط الأصفر، إلى أن هذا السيناريو بدأ يتحقق فعلا.

ويُختتم التقرير بالقول إن أطماع عناصر الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا قد تتحقق عمليا إذا أصبح الخط الأصفر نسخة جديدة من الخط الأخضر.