جنوب أفريقيا تتولى رئاسة "سادك" مؤقتا بعد انسحاب مدغشقر

Finnish President Sauli Niinisto in South Africa
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (وكالة الأناضول)
Published On 11/11/2025
آخر تحديث: 13:24 (توقيت مكة)

تولت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) مؤقتا حتى أغسطس/آب 2026، وذلك عقب انسحاب مدغشقر من المنصب بسبب انتقال سياسي داخلي تمر به البلاد.

وجاء القرار خلال قمة استثنائية افتراضية عُقدت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث صدّق قادة الدول والحكومات على تكليف الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بقيادة المنظمة الإقليمية.

وتنص مواد المعاهدة على أن يتولى نائب الرئيس المنصب في حال تعذّر على الرئيس القائم أداء مهامه.

خلفية الانسحاب

وكانت مدغشقر قد تسلمت الرئاسة الدورية لـ"سادك" في 17 أغسطس/آب الماضي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات، لكن السلطات أعلنت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تخليها عن المنصب.

وبررت الحكومة القرار بوجود "فراغ في السلطة" عقب حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة الحاجة إلى التركيز على إعادة البناء المؤسسي والاقتصادي.

وفي الـ17 من الشهر ذاته أدى العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين رئيسا لـ"جمهورية إعادة التأسيس"، مشكلا حكومة من 29 وزيرا يقودها رئيس وزراء مدني، مع وعود بإصلاحات مؤسسية وتعزيز التماسك الوطني وضمان الاستقرار طويل الأمد.

ANTANANARIVO, MADAGASCAR - OCTOBER 17: Colonel Michael Randrianirina, leader of the military group that seized power with the support of the army, sworn in as interim president at the High Constitutional Court (HCC) building in Antananarivo, Madagascar on October 17, 2025. (Photo by Rafalia Henitsoa/Anadolu via Getty Images)
رئيس مدغشقر المعين مايكل راندريانيرينا (وكالة الأناضول)

مهام المرحلة الانتقالية

وأوكلت الأمانة العامة لـ"سادك" مهمة تحديد الرئيس المقبل للمنظمة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفقا لمبدأ التداول.

وخلال هذه الفترة اقترح الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا استضافة عدد من اجتماعات المنظمة.

وأشادت القمة الاستثنائية برامافوزا على تنظيم الاجتماع وقبوله تولي الرئاسة، مؤكدة التزامه بمواصلة تنفيذ شعار القمة السابقة في أنتاناناريفو "تعزيز التصنيع والتحول الزراعي والانتقال الطاقي من أجل سادك أكثر صمودا"، وذلك حتى أغسطس/آب 2026.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

