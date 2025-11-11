جنوب أفريقيا تتولى رئاسة "سادك" مؤقتا بعد انسحاب مدغشقر

تولت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) مؤقتا حتى أغسطس/آب 2026، وذلك عقب انسحاب مدغشقر من المنصب بسبب انتقال سياسي داخلي تمر به البلاد.

وجاء القرار خلال قمة استثنائية افتراضية عُقدت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث صدّق قادة الدول والحكومات على تكليف الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بقيادة المنظمة الإقليمية.

وتنص مواد المعاهدة على أن يتولى نائب الرئيس المنصب في حال تعذّر على الرئيس القائم أداء مهامه.

خلفية الانسحاب

وكانت مدغشقر قد تسلمت الرئاسة الدورية لـ"سادك" في 17 أغسطس/آب الماضي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات، لكن السلطات أعلنت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تخليها عن المنصب.

وبررت الحكومة القرار بوجود "فراغ في السلطة" عقب حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة الحاجة إلى التركيز على إعادة البناء المؤسسي والاقتصادي.

وفي الـ17 من الشهر ذاته أدى العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين رئيسا لـ"جمهورية إعادة التأسيس"، مشكلا حكومة من 29 وزيرا يقودها رئيس وزراء مدني، مع وعود بإصلاحات مؤسسية وتعزيز التماسك الوطني وضمان الاستقرار طويل الأمد.

مهام المرحلة الانتقالية

وأوكلت الأمانة العامة لـ"سادك" مهمة تحديد الرئيس المقبل للمنظمة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفقا لمبدأ التداول.

وخلال هذه الفترة اقترح الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا استضافة عدد من اجتماعات المنظمة.

وأشادت القمة الاستثنائية برامافوزا على تنظيم الاجتماع وقبوله تولي الرئاسة، مؤكدة التزامه بمواصلة تنفيذ شعار القمة السابقة في أنتاناناريفو "تعزيز التصنيع والتحول الزراعي والانتقال الطاقي من أجل سادك أكثر صمودا"، وذلك حتى أغسطس/آب 2026.