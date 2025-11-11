خطتان وموازنات لأسرلة التعليم في القدس

في إطار مسار ممنهج لأسرلة التعليم في القدس، أطلقت الحكومة الإسرائيلية خطتين خمسيتين حملتا عنوان "الخطّة الخمسيّة: تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية لشرقيّ القدس".

وبينما نُفذت الخط الخمسية الأولى بين عامي 2018 و2023 وفقا للقرار الحكومي رقم (3790)، تُنفذ حاليا الخطة الخمسية الثانية بين عامي 2024 و2028 وفقا للقرار الحكومي (880)، والتي تعثر ضخ بعض ميزانياتها بسبب الحرب المستمرة على غزة منذ عامين.

ويتلقى طلاب القدس تعليمهم تحت 5 مظلات: المدارس الخاصة، مدارس الأوقاف، مدارس الأونروا، مدارس البلدية، مدارس المقاولات (خاصة مدعومة من البلدية) بعدد يتجاوز 122 ألف طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

بين الجودة والسياسية

وتَدّعي حكومة الاحتلال أن الهدف من هذه الخطة تحسين جودة التنفيذ، وزيادة نطاق النشاط والتأثير لصالح اندماج سكان شرقي القدس في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي، وذلك وفقا للبند "ب" من المادة الرابعة من القانون الأساسي "القدس عاصمة إسرائيل" والذي يَنُصّ على أنه "ستعطى القدس أولويات خاصة في أنشطة سلطات الدولة من أجل تنميتها في الشؤون الاقتصادية وغيرها".

ولكنّ الهدف غير المعلَن -كما يراه المقدسيون- هو المزيد من التغلغل الناعم بالمقدسيين، وربطهم بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وما يتمخض عن ذلك من محاولة ضبط الفلسطينيين وردعهم عن العمل الوطني، من خلال تكبيلهم بالمزيد من الارتباط بالمؤسسات الإسرائيلية المختلفة.

وفي الخطة الخمسية الأولى -التي رُصدت لها ميزانية بقيمة 2.3 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار أميركي)- كان لقطاع التعليم حصة الأسد بميزانية قدرها 445 مليون شيكل (127 مليون دولار) قُسّمت على 5 أعوام.

وركّزت الخطة حينها على زيادة إقبال الطلبة المقدسيين على تعلم المنهاج الإسرائيليّ في المدارس، وتوسيع نطاق التعليم اللامنهجي والتعليم التكنولوجي، بالإضافة لتعليم اللغة العبرية.

أسرلة عبر الأنشطة

واستحوذ التعليم اللامنهجي في الخطة الخمسية الأولى على الميزانية الأكبر، وتنفذ فعالياته في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بعد انتهاء الدوام المدرسي، وينخرط الطلبة فيها بمجالات تعليمية وفنية وترفيهية عدة بدءا من تعلم العبرية وصيانة الحاسوب وإنشاء التطبيقات، مرورا بورشات الفن والانضمام للكشافة، وليس انتهاء بفعاليات ومغامرات رياضية عدّة داخل وخارج القدس.

ويستخدم الطلبة خلال تعلم هذه الأنشطة مصطلحات بالعبرية، بالإضافة إلى أن تعلم هذه اللغة رُصدت له ميزانية خاصة قيمتها 15 مليون شيكل (4 ملاين ونصف المليون دولار) و4 ملايين منها استُهدف بها طلبة رياض الأطفال من المقدسيين الذين "أُجبروا" على تلقي هذه اللغة.

وقد رُصد للخطة الخمسية الحالية ميزانية قدرها 3.2 مليارات شيكل (نحو 844 مليون دولار) بزيادة قدرها مليار شيكل عن الخطة الأولى.

وكانت حصة قطاع التعليم فيها 800 مليون شيكل (240 مليون دولار) بواقع 160 مليون شكل سنويا، إلا أنه بسبب اندلاع الحرب بلغت الميزانية الفعلية العام الدراسي 2023-2024 لهذا القطاع 60 مليون شيكل ونيف (قرابة 18 مليون دولار ) وسجل ذلك انخفاضا بعشرات ملايين الشواكل عن "الاستثمار" الذي خصص لهذا القطاع العام الدراسي 2022-2023 وهو الأخير بالخطة الخمسية السابقة.

ورغم انخفاض الميزانيات لصالح هذه الخطة فإن بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية حرصتا على إقرار خطة طوارئ للعام الدراسي 2023-2024 فقط، مع إعطاء الأولوية لـ"تمويل البنود الأكثر أهمية مع تقديم تنازلات كبيرة".

وتم في ذلك العام تخصيص أعلى ميزانية للبند الأول للخطة في قطاع التعليم بهدف زيادة عدد الطلبة المقدسيين الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي.

تمويل مشروط

وبالعودة إلى البنود المتعلقة بقطاع التعليم -والتي أُقرت في هذه الخطة قبل اندلاع الحرب- فقد جاء فيها أنها تسعى لزيادة عدد الطلبة الذين يتخرَّجون من المدارس بـ"البجروت" الإسرائيلي (نظام تعليمي بديل عن نظام التوجيهي الفلسطيني) وتقديم الحوافز المادية والتربوية لرفع نسبة الطلبة المؤهلين للحصول على شهادة الثانوية العامة عالية الجودة، مع التركيز على العبرية للطلبة والكادر التدريسي على حد سواء.

ورصدت وزارة المعارف الإسرائيلية ميزانية بقيمة 300 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) لتمويل المؤسسات التعليمية في القدس بشرط تدريس المنهاج الإسرائيلي.

يُذكر أن أحد أسباب تأخر المصادقة على الخطة الخمسية 2024-2028 هو اعتراض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الميزانية التي رصدتها الخطة لتشجيع الطلبة المقدسيين على الالتحاق بالكليات والجامعات الإسرائيلية في إطار "التعليم العالي" مدّعيا أن هؤلاء الطلبة يصبحون "أكثر تطرفا" عند التحاقهم بهذه الجامعات، وبالتالي رفض تمويل وزارته لهذا البند.

ونهاية المطاف تمت الموافقة على إزالة الفرع المتعلق بالتعليم العالي من الخطة، ورُحِّلت الميزانية المرصودة لبند "التشغيل".

يُذكَر أن هذه الميزانية كانت تذهب في سنوات الخطة الخمسية الأولى لصالح المقدسيين للتعلم في الجامعة العبرية، ضمن "السنة التحضيرية" التي تؤهلهم للدراسة بهذه الجامعة التي أعلنت أن هذا البرنامج سيستمر في استقبال الطلبة المقدسيين، ولن تُغلَق أبوابه ضمن المنح المقدمة لهذه الفئة.