موجات ارتدادية مستمرة لحوار كارلسون وفوينتس المناهض لإسرائيل

أشعل دفاع كيفين روبرتس رئيس مؤسسة هيريتيج، أحد أهم مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة، عن الإعلامي تاكر كارلسون بعد مقابلة أجراها مع شخصية يمينية لديها مواقف ضد إسرائيل، أزمة عاصفة ما تزال تداعياتها مستمرة، وقد شملت استقالات جماعية وإعلان منظمات يهودية قطع علاقاتها مع المؤسسة.

وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية أن الأزمة غير المسبوقة اندلعت داخل مؤسسة هيريتيج بعد أن نشر رئيسها كيفين روبرتس مقطع فيديو يدافع فيه عن الإعلامي اليميني الشهير تاكر كارلسون، في أعقاب مقابلة أجراها الأخير الأسبوع الماضي مع الناشط اليميني نيك فوينتس، المعروف بمواقف مناهضة لإسرائيل.

وقالت في تقرير إخباري لمراسلها في الولايات المتحدة أور شاكيد، إن دفاع روبرتس عن المذيع السابق في قناة فوكس نيوز أشعل غضبا عارما داخل الأوساط المحافظة واليهودية، وأدى إلى موجة استقالات كما دفع منظمات شريكة للمؤسسة بمشاريع رئيسية إلى قطع علاقاتها بها.

انتقادات لكارلسون

وأضافت أن التحول التدريجي في أفكار كارلسون بدأ منذ مغادرته قناة فوكس نيوز قبل عامين، حيث تبنى "خطابا انعزاليا" وانتقادات متزايدة لإسرائيل، وتصريحات مثيرة للجدل، على حد تعبير الصحيفة.

ومن بين تلك التصريحات الدعوة لسحب الجنسية من الأميركيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي، واعتبار هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 "عملية داخلية".

وفي المقابلة مع كارلسون، اعترف فوينتس بفخر أنه معجب بالزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين، وشرح الأسباب التي تدعوه لاعتبار محاربة "اليهودية العالمية المنظمة" أمرا ضروريا، ساخرا في الوقت نفسه من المسيحيين المؤيدين لإسرائيل، وفقا ليسرائيل هيوم.

وذكر شاكيد في تقريره أن شخصيات سياسية محافظة بارزة، من بينها السيناتور تيد كروز والمعلق السياسي بن شابيرو المؤيد البارز لإسرائيل، أدانت المقابلة بشدة.

الأزمة تميط اللثام عن انقسام أوسع داخل اليمين الأميركي بين المحافظين التقليديين الداعمين لإسرائيل، وجناح يرى في إسرائيل عبئا وفي دعمها "خيانة" لشعار "أميركا أولا".

تداعيات

لكن المفاجأة كانت أن رئيس مؤسسة هيريتيج دافع عن كارلسون، وهاجم ما سماه "التحالف السام" لمنتقديه، مستخدما لغة وُصفت بأنها ذات دلالات معادية للسامية، مثل "طبقة العولميين"، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

إعلان

وتابعت أن هذا الموقف تسبب في تمرد داخلي في المؤسسة، إذ استقال 5 من أعضاء فرقة العمل المعنية بمعاداة السامية، كما قُبلت استقالة رئيس طاقم روبرتس.

وأعلنت 8 منظمات يهودية، بينها "المنظمة الصهيونية الأميركية"، قطع علاقاتها مع مؤسسة هيريتيج، وهدد رئيس المنظمة مورت كلاين بوقف التعاون نهائيا ما لم يعتذر روبرتس ويقطع صلته بكارلسون.

وفي اجتماع عاصف داخل المؤسسة سجل وسرب للإعلام، واجه موظفون رئيسهم روبرتس بانتقادات حادة واتهموه بافتقاره الشجاعة وسوء الحكم، مشيرين إلى أن المؤسسة تنقلب على مبادئ المحافظين المؤسسين.

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة تميط اللثام عن انقسام أوسع داخل اليمين الأميركي بين المحافظين التقليديين الداعمين لإسرائيل، وجناح يرى في إسرائيل عبئا وفي دعمها "خيانة" لشعار "أميركا أولا".

وقالت إن "نظرية حدوة الحصان" -وهي فكرة سياسية تفترض أن التيارات المتطرفة في يمين ويسار الطيف السياسي ليست متعارضة تماما، بل تتشابه في جوانب معينة- تنطبق على أميركا اليوم، حيث يلتقي الفرقاء السياسيون حول "كراهية مشتركة ومعلنة" لإسرائيل، "بل وأكثر من ذلك في السر".