نائب المستشار النمساوي السابق يواجه تهما بالاحتيال

اتهم مكتب المدعي العام في فيينا هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي السابق بالشروع في احتيال، حيث حاول الاستفادة من مكافأة محتملة تبلغ 300 ألف يورو (نحو 349 ألف دولار) بموجب شروط وثيقة تأمين على الحياة.

ووفقا لمكتب الادعاء العام، فإن نائب المستشار النمساوي السابق -البالغ من العمر 56 عاما- شرع في الاحتيال خلال فترة قيادته حزب الحرية النمساوي الشعبوي.

وتعود القضية لعام 2007، حيث أبرم فرع حزب الحرية في العاصمة فيينا وثيقة تأمين على الحياة لمدة 10 سنوات لتوفير الأمان المالي لعائلة زعيم الحزب.

وأفاد مكتب النائب العام بأنه كان من المفترض أن تتلقى عائلته مبلغ التأمين في حال وفاته، أما إذا نجا من أي حادث، فسيكون فرع حزب الحرية هو المستفيد.

ولكن خلافا لما هو متفق عليه، تردد أن شتراخه حاول تعديل وثيقة التأمين بحيث يحصل على المكافأة لنفسه في حال نجاته من التعرض لأي حادث.

ورغم أن الاتهام لم يصبح رسميا وملزما من الناحية القانونية، فإنه في حالة إدانته سيواجه شتراخه حكما بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات.

يشار إلى أن شتراخه شغل منصب زعيم حزب الحرية لنحو 14 عاما، وخلال قيادته حقق الحزب الشعبوي اليميني بعض النجاحات اللافتة.