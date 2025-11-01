القدس المحتلة- في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم وثَّقت الجزيرة نت كثيرا من الانتهاكات على صعيد المسجد الأقصى، خاصة مع احتفال المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في ساحاته.

وخلال 5 أيام من الاحتفال بهذا العيد، اقتحم الأقصى 7119 مستوطنا متطرفا من أصل 10 آلاف و849 اقتحموه على مدار الشهر.

وتعمّد المتطرفون إدخال الأصناف الأربعة من القرابين النباتية (الأترج، والصفصاف، وسعف النخل، وورود الآس) وتقديمها وأداء الطقوس بها، ولم يقتصر أداء الصلوات وتقديم القرابين على الساحات الشرقية، بل تجاوزتها إلى مواقع أخرى داخل ساحات الأقصى.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك،

واقتحم بن غفير باحات الأقصى الشريف للمرة الثانية خلال أسبوع، رفقة عشرات المستوطنين، لإحياء ما يسمى عيد "بهجة التوراة".

وأدى المستوطنون خلال الاقتحامات طقوسا وصلوات تلمودية، في ظل… pic.twitter.com/0NoeraVL5X — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 14, 2025

اقتحام واعتقال

ولم تقتصر الاقتحامات على نشطاء جماعات الهيكل، إذ سُجّل اقتحامان لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال أقل من أسبوع، كما اقتحم المسجد وزراء وأعضاء كنيست سابقون وحاليون، وتزامنت هذه الاقتحامات مع تضييق شديد على أبواب الأقصى لتجفيف وصول المسلمين إلى قبلتهم الأولى.

وعلى صعيد الاعتقالات، رصدت الجزيرة نت اعتقال أكثر من 76 مقدسيا بينهم 13 قاصرا و6 نساء، كما أصدرت محاكم الاحتلال 13 أمر اعتقال إداري (احتجاز بلا تهمة).

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 24 أسيرا من مدينة القدس المحتلة، بينهم 16 أسيرا كانوا محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وذلك ضمن صفقة التبادل بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/5iln2yK2Oh — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 13, 2025

هدم متواصل

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول تحرّر 24 أسيرا مقدسيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل الثالثة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ونفى الاحتلال 15 من المحررين إلى خارج فلسطين، في حين تحرر 9 مقدسيين إلى منازلهم في محافظة القدس، كما أصدر الاحتلال 34 أمر إبعاد أخرى بينها 18 عن المسجد الأقصى.

إعلان

وفي إطار الهدم، نُفذت 17 عملية هدم بينها 5 عمليات هدم ذاتي قسري، وأُدرج منزل الشهيد محمد طه من قرية قطنّة، شمال غرب القدس، ضمن قائمة "الهدم العقابي" بعد تفجيره. وهو المنزل الـ11 الذي يُهدم كعقاب منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.