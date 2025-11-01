سياسة|شفافية|أوكرانيا

احتجاز مسؤول رفيع سابق في أوكرانيا بتهمة الاختلاس

KYIV, UKRAINE - JANUARY 26: Employees with an electric company work in an industrial area in Kyiv to restore electricity following a morning missile strike that left one person dead and two wounded on January 26, 2023 in Kyiv, Ukraine. Air sirens sounded across Ukraine as Russia fires missiles from aircrafts and vessels, causing fatalities and damaging power plants a day after Germany and the United States announced new deliveries of tanks to Ukraine. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
الضربات الروسية المدمرة ألحقت أعطابا واسعة بشبكة الكهرباء الأوكرانية (غيتي)
Published On 1/11/2025
آخر تحديث: 10:46 (توقيت مكة)

أمرت محكمة في كييف بوضع الرئيس السابق لشركة الكهرباء الأوكرانية رهن الاحتجاز بعد اتهامه باختلاس أموال عامة، في خطوة أثارت مخاوف من تدخل سياسي في القضاء مع دخول البلاد شتاءها الرابع منذ اندلاع الحرب.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية إن فولوديمير كودريتسكي، الذي أُقيل من منصبه العام الماضي، متهم باختلاس أكثر من 1.6 مليون دولار من أموال عامة عام 2018 عندما كان يشغل مناصب قيادية في قطاع الطاقة.

وأوضح القاضي أن المحكمة قررت حبسه لمدة شهرين على ذمة التحقيق، ما لم يدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف دولار.

من جانبه، وصف كودريتسكي القرار بأنه عبثي ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وفقا لما نقلته وسيلة إعلام محلية.

وتزامن هذا القرار مع انتقادات متزايدة للرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد إخفاقه في تمرير إصلاحات تحد من نفوذ الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، وسط مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

وكان كودريتسكي قد تولّى إدارة شبكة الكهرباء الأوكرانية منذ عام 2020، وأشرف على تشغيلها خلال المرحلة الحرجة من الحرب مع روسيا، حين تعرضت البنية التحتية للطاقة في البلاد لهجمات مدمّرة ومتكررة.

وفي العام الماضي، أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار تساؤلات عن دوافع الإقالة، ووصفها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنها ذات طابع سياسي أكثر من كونها إدارية.

وتشهد أوكرانيا في الوقت الحالي تصعيدا روسيا جديدا ضد منشآتها الحيوية للطاقة، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن الضربات الأخيرة أدت إلى تعطّل نحو 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في كييف، وهو المصدر الأساسي للتدفئة في البلاد خلال الشتاء القارس.

