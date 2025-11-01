سياسة|حريات|أفريقيا

أفريقيا.. بؤرة صراعات عالمية مع تراجع الإغاثة وحفظ السلام

FILE - People who were displaced by the fighting between M23 rebels and government soldiers leave their camp following an instruction by M23 rebels in Goma, Democratic Republic of the Congo, Feb. 11, 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa, File)
نازحون بسبب القتال بين متمردي حركة إم 23 وجنود الحكومة في مدينة غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أسوشيتد برس)
Published On 1/11/2025
|
آخر تحديث: 15:54 (توقيت مكة)

حفظ

تشهد القارة الأفريقية تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة، مما جعلها مركزًا رئيسيًا للحروب في العالم، وفق تقرير مصوّر نشره موقع الجزيرة الإنجليزية ضمن سلسلة "بالأرقام" بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

بحسب التقرير، فإن أغلب الحروب الجارية اليوم تقع في أفريقيا، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، في وقت تتراجع فيه جهود الإغاثة الدولية وتنهار عمليات حفظ السلام.

People who were displaced by the fighting between M23 rebels and government soldiers prepare to leave their camp following an instruction by M23 rebels in Goma, Democratic Republic of the Congo, Tuesday, Feb. 11, 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa)
نازحون من القتال بين المتمردين والقوات الحكومية شرقي الكونغو الديمقراطية (أسوشيتد برس)

ويعزو الخبراء هذا التصاعد إلى عدة عوامل، أبرزها هشاشة الأنظمة السياسية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتدخلات خارجية تغذي الصراعات المحلية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويشير التقرير إلى تزايد عدد الجماعات المسلحة في مناطق مثل الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، وسط ضعف الحكومات المركزية وانهيار بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عدة دول، مثل مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما ترك فراغًا أمنيًا خطيرًا.

كذلك تراجع التمويل الدولي لبرامج الإغاثة، مما فاقم معاناة ملايين النازحين داخليًا واللاجئين عبر الحدود.

KOLWEZI, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - MAY 24: An aerial view reveals the environmental toll of artisanal cobalt and copper mining on May 24, 2025 in Kolwezi, Democratic Republic of Congo. The landscape is scarred by open pits and pools of contaminated runoff, a visible consequence of the booming demand for clean energy minerals. (Photo by Michel Lunanga/Getty Images)
صورة جوية تكشف حجم الأثر البيئي للتعدين الحرفي للكوبالت والنحاس بمدينة كولويزي في جمهورية الكونغو (غيتي إيميجز)

كما أسهم تأثير التغير المناخي في تأجيج النزاعات، خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة والرعي، حيث تتسبب موجات الجفاف والفيضانات في صراعات على الموارد.

ويشير التقرير إلى أن هذه الحروب لا تقتصر على النزاعات التقليدية بين الحكومات والجماعات المسلحة، بل تشمل أيضًا صراعات عرقية وطائفية، ونزاعات على الأراضي والموارد، مما يجعل الحلول أكثر تعقيدًا.

Patients are treated in an MSF-run clinic in the Aboutengue displacement site near Acre, Chad, Friday, Oct 4. 2024. (AP Photo/Sam Mednick)
مرضى يتلقون العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود قرب مدينة أكري/تشاد (أسوشيتد برس)

 

في ظل هذا الواقع، يدعو التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التدخل الدولي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية، وتقديم دعم فعّال للحكومات والمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

إعلان

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل القارة الأفريقية بات مرهونًا بقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع جذور الأزمات، وليس فقط مظاهرها، من خلال دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الحكم الرشيد، والحد من التدخلات التي تؤجج الصراعات.

المصدر: الجزيرة

إعلان