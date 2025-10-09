تكريم شهيد ومصابي "لخويا" في قطر تقديرا لتضحياتهم عقب العدوان الإسرائيلي

الدوحة– في مشهد يجسد قيم الوفاء لتضحيات أبناء الوطن، نظمت قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر مراسم تقليد الأوسمة والأنواط تكريما لمنتسبيها الذين أظهروا إخلاصا وتفانيا في أداء الواجب الوطني، واستبسالا في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها عقب العدوان الإسرائيلي الغادر على الدوحة.

التكريم الذي حضره الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، شهد توزيع الأوسمة والأنواط على المكرمين.

وتنفيذا لأمر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فقد تقرر ترقية الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري -الذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي الغادرـ إلى رتبة ملازم ثاني، تخليدا لذكراه وتقديرا لشجاعته، ومنحه وسام الشهيد ووسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة، عرفانا بما قدمه من تضحية في سبيل أمن قطر.

أوسمة وأنواط

كما تم تقليد عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد أوسمة وأنواط الشجاعة والإقدام والواجب العسكري، مكافأة لهم على تميزهم الميداني وتجسيدهم لأسمى معاني الولاء والفداء، وتضمنت القرارات:

منح الضباط وسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة مع أقدمية سنتين.

منح ضباط الصف الأوسمة ذاتها مع أقدمية 3 سنوات.

منح الأفراد وسام الإقدام ووسام الواجب العسكري ونوط الشجاعة.

سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة ال ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) ، يقلّد رجال الوطن من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)#لخويا pic.twitter.com/cTJT6b8LzN — ISF – قـوة الأمـن الداخـلي (لخويـا) (@isf_qat) October 9, 2025

وكانت إسرائيل قد نفذت في التاسع من سبتمبر/أيلول 2025 هجوما جويا استهدف مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماع لقياديين من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانوا يناقشون مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء، بينهم العنصر في قوة لخويا بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

وأدانت دولة قطر الهجوم بشدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها وعملا من أعمال "إرهاب الدولة"، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدي، وسط موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وجاء الهجوم في وقت كانت تستضيف فيه الدوحة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، عقب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس/آذار 2025، وهو ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى ونزوح الآلاف من المدنيين في ظروف مأساوية.