أميركا ترفع العقوبات عن رئيس باراغواي السابق المتهم بالفساد

رفعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات التي كانت مفروضة على رئيس باراغواي السابق هوراسيو مانويل كارتيس، المتهم بالفساد، والذي وجّه شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على"الإحساس بالعدالة"، على حد وصفه.

كارتيس، البالغ من العمر 69 عاما، حكم البلاد في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2018، ولا يزال شخصية نافذة في المشهد السياسي في باراغاواي.

وقد فرضت عليه عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بداية العام 2023، أي في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن.

وحينها قال المكتب إن كاتريس له ضلوع في عمليات فساد واسعة، واتهمه بدفع رشاوى تصل إلى 50 ألف دولار لبعض النواب من أجل كسب ولائهم السياسي.

وبعد القرار الجديد القاضي برفع العقوبات، كتب كاتريس على منصة إكس إنه تلقّى الخبر بتواضع ورضا، معتبرا أنه تحقيق للعدالة.

ورحّب الرئيس الحالي سانتياغو بينيا بقرار واشنطن برفع العقوبات، قائلا في منشور على منصة إكس إنه "سعيد" بإعادة الاعتبار إلى حليفه ومُرشده السياسي.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في باراغواي إن العقوبات لم تعد متوافقة مع السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.