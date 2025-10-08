خبراء إسرائيليون: نعاني من انقسام داخلي خطير وعزلة دولية بعد عامين من الحرب

جدد خبراء إسرائيليون الحديث عن عزلة إسرائيل الدولية وانقسامها الداخلي الخطير الذي يضعها على عتبة حرب أهلية، وأشاروا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادر على إنقاذ إسرائيل من نفسها ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء هذه الحرب.

وتحدث هؤلاء الخبراء لقنوات إسرائيلية بمناسبة مرور عامين على الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إلى ما سماه انقساما فظيعا تشهده إسرائيل اليوم، بين يمين ويسار ومتدينين وعلمانيين وعرب ويهود، وقال "لدينا كراهية ونحن على عتبة حرب أهلية.. ولا يوجد تآلف يمكن أن يؤدي إلى عملية منسجمة لإنقاذ الدولة من نفسها".

ومن جهته، قال الرئيس السابق لشعبة التخطيط في الجيش، نمرود شيفر إن "إسرائيل صارت دولة منبوذة"، لافتا إلى أن ما تفعله إسرائيل في العامين الماضيين زاد من ابتعاد الدول الأخرى عنها.

وحسب مراسل القناة 12 في واشنطن، باراك رفيد، فإن المحيطين بترامب يشعرون بأن الحرب في غزة تلحق ضررا كبيرا بأجندة الرئيس الأميركي، ونقل عن مسؤول وصفه بالرفيع جدا جدا قوله إن الجميع يشعرون باليأس من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

ويقول باراك سري، مستشار وزير الدفاع سابقا إن "ترامب أنقد إسرائيل من نفسها وأنقد نتنياهو من نفسه، لأنه لو استمرت الحرب لن نرى المخطوفين وسنواصل نزف الدم ومراوحة مكاننا في غزة".

وأضاف أن إسرائيل تواجه ما سماه تسونامي دبلوماسيا وحملات المقاطعة والعقوبات والتظاهرات وأصبح الإسرائيليون عاجزين عن السياحة في العالم، بالإضافة إلى الضرر المالي الشخصي والاقتصادي والتجاري والمصانع وشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تهرب من إسرائيل.

ويقر كوبي نيف، وهو صحفي وكاتب في صحيفة هآرتس، بأن "إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في غزة"، مؤكدا أن "تقريرا للاستخبارات العسكرية (أمان) يقول إن 82% من القتلى في غزة هم مدنيون".

أما غادي تاوب، وهو صحفي ومؤرخ إسرائيلي، فيزعم أن "عدد القتلى المدنيين بالنسبة للقتلى من المقاتلين لدى الطرف الآخر هو الأقل في تاريخ الحرب داخل المدن".