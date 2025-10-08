أوروبا تخسر 50 مليار يورو سنويا بسبب الاحتيال الضريبي والجمركي

قالت المدعية العامة الأوروبية لورا كودروتسا كوفيسي إن دول القارة تخسر سنويا ما يقدّر بنحو 50 مليار يورو (58 مليار دولار) بسبب الاحتيال الضريبي والجمركي الذي أصبح من أكثر الأنشطة الإجرامية جذبا داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمكافحة العصابات المسؤولة عن ذلك.

وجاءت تصريحات كوفيسي في كلمة ألقتها من ميناء بيرايوس بأثينا، حيث يجري مكتب المدعي العام تحقيقا واسع النطاق حول الاحتيال والفساد العابر للحدود.

وأكّدت المدعية أن التحقيقات التي يجريها المكتب تشمل قضايا فساد متعددة، من بينها عملية يطلق عليها "كاليبسو" التي يعتقد أنها تمتد من الصين إلى ما لا يقل عن 14 دولة أوروبية، وكانت تنطلق من ميناء بيرايوس.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه صادر أكثر من 2400 حاوية من ميناء أثينا الذي تمتلك شركة الصين للشحن البحري "سي أو إس سي أو" (COSCO) غالبية أسهمه، وذلك في أكبر عملية ضبط من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي.

وتشير التحقيقات إلى أن العصابات قلّلت من الإبلاغ عن القيمة الحقيقية للبضائع الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدّى إلى خسارة إيرادات في ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية تُقدّر بنحو 800 مليون يورو منذ عام 2017، وفقا لمكتب الادعاء الأوروبي.

شبكات صينية

وفي السياق، حذّرت المدعية العامة الأوروبية من أن عصابات إجرامية ترتكب عمليات احتيال جمركي على نطاق واسع داخل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن السنوات الأربع الماضية تعرّضت فيها بلدان الاتحاد إلى غزو مجموعات إجرامية تنتمي إلى دول على رأسها الصين.

ووفقا لتقديرات مكتب الادعاء العام، فإن شبكات الاحتيال هذه تعمل منذ 8 سنوات، وتسبّبت في خسائر تقدّر بـ350 مليون يورو من الرسوم الجمركية، و450 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة.

يُشار إلى أن مكتب الادعاء العام الأوروبي تأسّس عام 2021 للتحقيق في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالمصالح المالية للدول الأعضاء، بما في ذلك الاحتيال العابر للحدود في ضريبة القيمة المضافة.