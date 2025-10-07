سياسة|أفريقيا

نفوذ الصين يتصاعد في أفريقيا وسط ارتباك أميركي

الصين وأميركا تتفاهمان لتهدئة التصعيد بشبه الجزيرة الكورية
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) ونظيره الأميركي دونالد ترامب حيث يتنافس بلداهما على النفوذ في أفريقيا (الجزيرة)
Published On 7/10/2025
|
آخر تحديث: 11:03 (توقيت مكة)

حفظ

تحظى أفريقيا باهتمام متزايد من الولايات المتحدة، لكن ما تواجهه واشنطن من أزمات داخلية يمنح منافستها الرئيسية، الصين، أفضلية إستراتيجية.

وتقضي واشنطن معظم الأسبوع المقبل في مراجعة سبل استعادة نفوذها المتراجع لصالح الصين في القارة الأفريقية، وذلك في ظل استمرار إغلاق الحكومة الفدرالية للأسبوع الثاني، وتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة "قانون النمو والفرص الأفريقية" (أغوا).

أنشطة غير قانونية

في الكونغرس الأميركي، تتجه الأنظار شرقا اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة استماع بعنوان مباشر وصريح: "مكافحة السلوك غير القانوني والقسري والعدواني والمخادع لجمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

Labourers work at the Rubaya coltan mine, in the town of Rubaya, which is controlled by M23 rebels, in the eastern Democratic Republic of Congo March 24, 2025. REUTERS/Zohra Bensemra
عمال في منجم الكولتان بمدينة روبايا الخاضعة لسيطرة متمردي حركة إم 23 شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

ومن بين المشاركين:

  • كريغ سينغلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ذات التوجه المحافظ.
  • ريموند باول، المدير التنفيذي لمؤسسة "سي لايت" في جامعة ستانفورد، والمتخصصة في أنشطة الصين البحرية الرمادية (التي تقع بين الحرب والسلام).
  • إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن في منطقة المحيطين، والباحث حاليا في مركز "ماراثون" للأبحاث في واشنطن.

ورغم أن أنشطة الصين حول تايوان وبحر جنوب الصين تحظى بمعظم الاهتمام، فإن بكين توسّع أيضا حضورها الإقليمي على الساحل الشرقي لأفريقيا.

WASHINGTON, DC - JUNE 27: U.S. President Donald Trump sigs a letter of congratulations as he meets with Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Rwanda Olivier Nduhungirehe and the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo Thérèse Kayikwamba Wagner in the Oval Office at the White House on June 27, 2025. The meeting took place as a peace agreement brokered by the White House, which hopes to end a conflict in eastern Democratic Republic of Congo, was signed by officials of the two African nations. The leaders were also joined by Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
رسالة تهنئة من الرئيس ترامب بعد لقائه وزيري خارجية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالبيت الأبيض (الفرنسية)

وتطل 9 دول أفريقية من أصل 54 على المحيط الهندي، بما في ذلك 4 دول جزرية مستقلة: جزر القمر، ومدغشقر، وموريشيوس، وسيشل، إضافة إلى 5 دول ساحلية تمتد من الصومال إلى جنوب أفريقيا.

إعلان

وتُعد الصين مستثمرًا رئيسيًا في مشاريع البنية التحتية والطاقة، حيث تموّل وتدير موانئ على طول الساحل، وافتتحت أول قاعدة بحرية خارجية لها في جيبوتي عام 2017.

وتقع شرق أفريقيا في موقع إستراتيجي بين آسيا والشرق الأوسط، وتضم نقطتي اختناق بحريتين في المحيط الهندي: مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي وإريتريا، وقناة موزمبيق قبالة الساحل الغربي لمدغشقر.

تحركات أميركية موازية

تأتي هذه الجلسة في وقت يسعى فيه القطاع الخاص الأميركي إلى تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة، حيث ينظم "مجلس الشركات من أجل أفريقيا" قمته السنوية للأعمال بين الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل في المحيط الهندي، وتحديدا في موريشيوس.

Massad Boulos, senior advisor to President Donald Trump, addresses the media at the U.S. Embassy in Kigali, Rwanda, Tuesday, April 8, 2025. (AP Photo/Yuhi Irakiza)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية في كيغالي عاصمة رواندا (أسوشيتد برس)

وتُعد موريشيوس من الدول القليلة في أفريقيا التي لم تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقد أثارت مطالبة موريشيوس بالسيادة على أرخبيل شاغوس، الذي تحتله بريطانيا، مخاوف في واشنطن من احتمال أن تحل الصين محل الوجود العسكري الأميركي في جزيرة دييغو غارسيا.

نقاشات إستراتيجية

في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ألقت الباحثة أوجي أونوبوغو، كبيرة الزملاء في برنامج أفريقيا، أمس الاثنين بعنوان "الرد على النموذج الجديد للسياسة الخارجية لترامب".

وفي اليوم ذاته، استضاف "المجلس الأطلسي" بالتعاون مع مركز الصين العالمي التابع له، ومدرسة كيو التابعة لجامعة نوتردام، مؤتمرا ليوم كامل حول إستراتيجيات مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وبرزت في المؤتمر جلسة حول تأثير الصين على الموارد الطبيعية والبيئة في أفريقيا، بمشاركة متحدثين من جامعة غانا، وجامعة نانغوي أبروغوا في كوت ديفوار، وجامعة هوارد في واشنطن.

BULIISA, UGANDA - AUGUST 14: Sinopec employees offloading water pipes during construction of the Central Processing Facility at Tilenga oilfield on August 14, 2025 in Buliisa, Uganda. Located on the northeastern shores of Uganda's Lake Albert and nestled within Murchison Falls National Park, the Tilenga oilfield project is operated by French energy giant TotalEnergies, in partnership with China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) and the Uganda National Oil Company (UNOC). Chinese petroleum firm Sinopec has been contracted to complete construction of the site's Central Processing Facility (CPF) for the Tilenga's six oil fields and around 400 wells. The Tilenga operation forms a major part of the 1,443-kilometer (897 mile)East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP), designed to link landlocked oil fields in Western Uganda to Tanzania's Tanga port on the Indian Ocean. The pipeline project has been mired in controversy, with majority stakeholders TotalEnergies facing accusations and legal battles over human rights abuses and environmental concerns. First oil was originally slated for production this year, but is now expected in 2026. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
موظفو شركة "سينوبك" الصينية في منشأة المعالجة المركزية في حقل "تينليغا" النفطي بمدينة بولييسا في أوغندا (غيتي)

المعادن الحرجة والأمن القومي

وغدا الأربعاء، يستضيف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بالتعاون مع مركز دراسة العمليات المدنية العسكرية في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، النسخة الثانية من مؤتمر "المعادن الحرجة والأمن القومي".

YIWU, CHINA - APRIL 29: A worker unloads goods for export before they are loaded on a container at a logistics hub on April 29, 2025 in Yiwu, Zhejiang Province, China. The Yiwu area is home to thousands of China's small commodities companies, many of which in recent years due to trade tensions with the United States have looked to the Middle East, Africa, Europe and South America for new business. After President Trump put tariffs as high as 145 percent on Chinese goods, many producers saw orders from American clients cancelled or at least temporarily put on hold. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
عمليات شحن لبضائع مخصصة للتصدير لأفريقيا داخل مركز لوجستي في مدينة يي وو بمقاطعة تشجيانغ (غيتي)

وتُخصص إحدى الجلسات لموضوع "عصر جديد من دبلوماسية المعادن"، ويشارك فيها توم هاسليت، مدير سياسات الطاقة والمعادن الحرجة في مؤسسة التمويل الأميركية للتنمية الدولية.

كلمة صندوق النقد الدولي

وغدا الأربعاء، تلقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الكلمة الافتتاحية لاجتماعات 2025 السنوية، في مركز ميلكن الجديد لتعزيز "الحلم الأميركي" في واشنطن العاصمة.

المصدر: أفريكا ريبورت

إعلان