الدوحة تستضيف مؤتمرا دوليا لحماية الصحفيين في مناطق النزاع

الدوحةـ تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية -غدا الأربعاء ولمدة يومين- مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية وخبراء في آليات الأمم المتحدة والأنظمة الإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية، إن المؤتمر يأتي في ظل تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم، مؤكدة أن "الاستهداف المتعمد للعاملين في الإعلام بات ظاهرة خطيرة تستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لها".

وأضافت العطية أن اغتيال الصحفيين لا يمثل فقط انتهاكا للحق في الحياة، بل هو طمس متعمد للحقيقة واعتداء على حق المجتمعات في الوصول إلى المعلومة، مشددة على أن حماية الصحفيين هي حماية لحرية التعبير وحق الإنسان في المعرفة.

التكاتف لحماية الصحفيين

ومن جانبه، دعا الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.

وأوضح أن شبكة الجزيرة فقدت العديد من الزملاء الصحفيين أثناء تغطيتها للنزاعات، "وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا 10 من زملائنا في غزة وجرحت 5 آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخر قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء".

وطالب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".

حشد المبادرات

ويهدف المؤتمر، وفق اللجنة المنظمة، إلى حشد المبادرات الدولية والوطنية المتعلقة بسلامة الصحفيين وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة في الجرائم المرتكبة ضدهم، لاسيما في قطاع غزة، والعمل على منع إفلات الجناة من العقاب وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم.

كما سيتناول المؤتمر على مدى يومين الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لاستهداف الصحفيين، وتأثير ذلك على عائلاتهم وزملائهم وبيئة العمل الإعلامي، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الدولية، من خلال طرح مقترحات لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق النزاع، ودعم جهود المقررين الخاصين وآليات الحماية الأممية ذات الصلة.

ويضم المؤتمر 7 جلسات عامة رئيسية تناقش محاور متنوعة من أبرزها: