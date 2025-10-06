اعتقال 21 تركيًّا بتهمة الاحتيال على الدولة في مصفاة للذهب

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 21 مشتبها بهم على صلة بتحقيق يتعلق بمصفاة إسطنبول للذهب وشركات مرتبطة بها بتهمة الحصول على دعم من الدولة بوسائل احتيالية.

ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة على المشتبه بهم في 12 منطقة بمدينة إسطنبول بعد أن أصدر الادعاء العام مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبها، ولا يزال البحث جاريا عن الاثنين المتبقيين.

وأشار بيان المدعي العام في إسطنبول إلى أن مسؤولي المصفاة، ومنهم المساهم الرئيسي أوزجان هالاج، أسسوا شركات لتلقي دعم حكومي يبلغ 3% على صادرات قيمتها 543.6 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة الدولة مبالغ تصل إلى 12.5 مليون دولار.

وكشفت التحقيقات أن المصفاة تلقّت دعما حكوميا يبلغ 3% لبيعها عملات أجنبية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، وذلك بموجب برنامج حوافز مصمم لدعم العملة المحلية.

ووجّهت للمشتبه بهم تُهَم تتعلق بانتهاك قانون البنك المركزي وقانون آخر يتعلق بالمالية وكذلك مخالفة قانون آخر معنِي بحماية قيمة الليرة التركية.

يشار إلى أن مصفاة إسطنبول للذهب مملوكة لعائلة هالاج، وهي واحدة من المصافي المعتمدة من رابطة سوق السبائك في لندن، وفقا لبيانات الملكية بالسجل التجاري الرسمي في تركيا.