مقال بجيروزاليم بوست: هل تفقد إسرائيل اليهود في الشتات؟

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مقالا يتحدث عن أزمة متفاقمة داخل المجتمع اليهودي العالمي، إذ تحذر مؤسسات يهودية من اتساع الفجوة بين إسرائيل ويهود الشتات، خاصة في الولايات المتحدة.

ويعزو كاتب المقال دوغلاس بلومفيلد هذه الأزمة جزئيا إلى سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية والحرب المستمرة على غزة.

ويرى الكاتب أن الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتنياهو للتوصل إلى صفقة تنهي حرب غزة يأتي في وقت ضعف غير مسبوق لنتنياهو.

ضغوط داخلية وخارجية

ويشير بلومفيلد إلى أن نتنياهو يواجه غضب حلفائه في الائتلاف الحاكم، الذين يطالبونه بالوفاء بوعد "النصر الكامل"، وفي المقابل يواجه ضغوطا أميركية لإنهاء الحرب.

ويقول إن ترامب يبدو هذه المرة أكثر جدية من المعتاد، لدرجة أنه أجبر نتنياهو على الاتصال برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للاعتذار عن الضربة الصاروخية الفاشلة التي استهدفت الدوحة في سبتمبر/أيلول المنصرم.

ويلفت الانتباه إلى أن خلف هذا المشهد السياسي المعقد، هناك مشكلة أعمق تتعلق بتراجع الدعم الأميركي لإسرائيل.

تآكل دعم الأميركيين

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، وفقا للكاتب، مثل استطلاع جامعة كونيبياك، انخفاض دعم الأميركيين لإسرائيل من 69% إلى 43% خلال عامين فقط من حرب غزة، في حين يؤيد نحو 60% من الأميركيين قيام دولة فلسطينية، ويعتقد نصفهم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

ويصف بلومفيلد هذا التراجع بأنه انهيار غير مسبوق للتحالف التاريخي بين إسرائيل والأميركيين عبر الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويحمّل الكاتب نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذا التآكل، مشيرا إلى أنه على مدار سنوات تدخل في السياسة الأميركية لصالح الجمهوريين، مما دمر الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل في صفوف الديمقراطيين، الذين كانوا في السابق "الدرع السياسي" لإسرائيل.

والآن، بحسب المقال، يتهم الأميركيون، حتى داخل الحزب الجمهوري، نتنياهو بمحاولة التأثير على سياساتهم بطريقة غير مرحب بها.

ويضيف المقال أن تسييس نتنياهو للعلاقات الأميركية لا يخدم أهداف إسرائيل الإستراتيجية، كما أنه ينفر قطاعات واسعة من اليهود حول العالم.

عزلة إسرائيل

ويستشهد الكاتب بتصريحات لمسؤول في منظمة يهودية كبرى يقول فيها إن نتنياهو "دمّر بيديه الدعم الثنائي للحزبين الذي استغرق بناؤه 80 عاما"، مضيفا أن العديد من اليهود الأميركيين بدأوا يتساءلون "ما إذا كانت إسرائيل لا تهتم بنا، فلماذا نهتم نحن بها؟".

كما يتحدث بلومفيلد عن الغضب الذي أثاره خطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة، والذي وُصف بالمتعالي والمليء بالمؤثرات البصرية والرمزية الفارغة، مما دفع مئات المندوبين إلى مغادرة القاعة، في دلالة على عزلة إسرائيل المتزايدة حتى بين اليهود أنفسهم.

ويشير إلى أن اليهود الأميركيين يشعرون بالإرهاق والانقسام العميق بسبب حرب غزة، وأن خطاب الكراهية بين مختلف التيارات اليهودية وصل إلى حد "الصراخ بدل الحوار"، حسب تعبير أحد القيادات المجتمعية اليهودية في الولايات المتحدة.

مصالح الجاليات اليهودية

ويضيف المقال أن معهد سياسة الشعب اليهودي، وهو مؤسسة أنشأتها الوكالة اليهودية لتعزيز الروابط بين إسرائيل ويهود الشتات، دعا في تقريره السنوي إلى أن تراعي الحكومة الإسرائيلية مصالح الجاليات اليهودية حول العالم عند اتخاذ القرارات.

وشدد التقرير على أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تؤثر مباشرة على أمن اليهود في الشتات في ظل تصاعد الحملات المعادية لإسرائيل.

لكن الكاتب يرى أن حكومة نتنياهو تتجاهل هذه التحذيرات، مستشهدا بتعيين أميخاي شيكلي وزيرا لشؤون الشتات، وهو شخص وصفته الصحف اليهودية الأميركية بأنه "وزير المواجهات"، نظرا لجهله وغطرسته تجاه يهود الخارج، خصوصا الإصلاحيين والليبراليين.

ويختم بلومفيلد مقاله بالتحذير من أن ما كان يوما "إجماعا ثنائيا" في الكونغرس لدعم إسرائيل أصبح اليوم من الماضي، وأن السياسات المتطرفة لحكومة نتنياهو تقوض آخر الروابط بين إسرائيل واليهود الأميركيين.

ومع تراجع الدعم الشعبي والرسمي داخل الولايات المتحدة، فإن التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بات مهددا بالانهيار الكامل.