في الذكرى الثانية للحرب.. تظاهرة للمتضامنين البلغار مع غزة

شهدت العاصمة البلغارية صوفيا اليوم الأحد أضخم مظاهرة احتجاجية على الحرب الإسرائيلية على غزة منذ اندلاعها قبل عامين.

وقدر مراقبون عدد المشاركين في التظاهرة التي دعا إليها ناشطون بلغار وعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأكثر من 5 آلاف، غالبيتهم من البلغار إلى جانب مشاركين من الجاليات العربية والمسلمة.

وجاب المشاركون وسط صوفيا وشارعها الرئيس تحت رقابة الشرطة وصولا إلى مقر رئاسة الحكومة.

وذكر مصدر للجزيرة نت أن بعض المشاركين حضروا بواسطة الحافلات من مدينة غوتسه ديلتشف جنوب البلاد.

يشار إلى أن موجة التضامن الشعبي البلغاري مع غزة والسخط على وحشية الحرب الإسرائيلية عليها، اتسعت في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد مقتل الموظف البلغاري في الأمم المتحدة، القبطان مارين مارينوف، في 19 مارس/آذار الماضي، جراء قصف إسرائيلي على مقر المنظمة في دير البلح بقطاع غزة.

وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا فاعلا في إيصال أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة للجمهور البلغاري، رغم محدودية التغطيات الإخبارية للحرب في الإعلام المحلي.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لحملة الإبادة التي يشهدها القطاع كما طالبوا الحكومة البلغارية بتغيير موقفها معلنين رفضهم لسياستها التي وصفت بأنها داعمة لحكومة إسرائيل.

ودعت كالينا زافيروفا المشاركة في حملة أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة في كلمة ألقتها في ختام التظاهرة إلى "فتح ممر إنساني إلى غزة، ولفت نظر العالم إلى ما يحدث فيها". وتحدثت عن القمع والإرهاب الذي تعرض له المتضامنون المشاركون في الأسطول بعد توقيفهم من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط قبل 3 أيام.