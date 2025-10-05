صحف عالمية: الغزيون يتوقون إلى إعادة ترتيب حياتهم لكنهم يتخوفون من فخ جديد

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية آراء العديد من سكان قطاع غزة حول الخطة التي طرحتها الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين بغزة عبّروا عن حذرهم وعدم ثقتهم بالخطة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وحسب الصحيفة، فقد عبّر مواطنون فلسطينيون عن مخاوفهم من أن يكون الاتفاق فخا جديدا، مؤكدين أن التجارب السابقة أظهرت تغير مسار المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وفي شهادات لسكان من غزة، قالوا إن الخطة تخدم المصالح الإسرائيلية ولا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية خصوصا مع الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، وأشارت الغارديان إلى أنه رغم الشكوك يرى البعض أن وقف القصف المستمر يجعل الخطة جديرة بالاهتمام، لأنها تمنح الفلسطينيين فرصة لإعادة ترتيب حياتهم وأولوياتهم.

وفي سياق اهتمام صحف ومواقع عالمية بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا قالت فيه إن عائلات كثيرة في غزة عبّرت عن رغبتها الشديدة في سماع أخبار سارة وسط مخاوف من اختلاف تفسير الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للصحيفة من جنوب غزة، إن "الناس من الواضح أنهم يتوقون لوقف إطلاق النار، لكننا لم نشهد كثيرا من التغيير على الأرض". وأشار إلى أن يوم أمس شهد قصفا عنيفا وصواريخا ونيرانا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "الرئيس الأميركي ترامب مصمم على إنهاء الحرب في غزة واعتبار نتيجتها إنجازا دبلوماسيا شخصيا، إذ يرى فيها فرصة للفوز بجائزة نوبل للسلام ويشعر بالإحباط من عدم نيله التقدير اللازم في النزاعات السابقة".

ويتوقع فريق ترامب التفاوضي-وفق الصحيفة– من إسرائيل إبداء مرونة في المفاوضات، رغم ما تروج له بأن المحادثات تتم وفقا للشروط الإسرائيلية فقط.

مأزق خطير

وقالت آنا بارسكي في مقال بصحيفة معاريف تحت عنوان" القدس تحترق وموافقة حماس تتحول إلى أكبر أزمة لنتنياهو" إن "إسرائيل تقف أمام مأزق خطير، فبعد أن "قالت حماس "نعم ولكن"، فإن أي "لا" إسرائيلية ستبدو سيئة".

إعلان

وتضيف أن "خلف الكواليس تتشكل صورة معقدة، فواشنطن متعبة من الحرب وترامب عازم على إظهار إنجاز سريع في الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن لخطة ترامب أن تفكك الحكومة الإسرائيلية وتشكل واحدة جديدة ولكن لفترة قصيرة".

وإذا مضى نتنياهو في المخطط -تضيف الكاتبة- فمن المرجح أن يفقد شركاءه من اليمين، لكنه قد يحظى بدعم مؤقت من الوسط والمعارضة، وإذا قال "لا" فسيفقد واشنطن وأوروبا وربما ما تبقى من الحماية السياسية لإسرائيل".