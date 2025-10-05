شاهد.. فقدان الأحبة أصعب ما واجهه أهالي غزة خلال عامين من الحرب

غزة- أجمعت غالبية الشهادات التي رصدتها الجزيرة نت في لقاءات مع عدد من سكان قطاع غزة، بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب، على أن فقد الأحبة من أبناء وآباء وأقارب كان أصعب ما مروا به خلال تلك الفترة القاسية، متقدما على فقدان الممتلكات والمنازل التي دُمرت بفعل القصف.

وتباينت قصص المواطنين التي سردوها، لكنها اجتمعت جميعها على الألم والمرارة؛ فقد عبر كثيرون عن شعورهم الدائم بالفقد وغياب أشخاص كانوا جزءا أساسيا من حياتهم قبل أن تقطعهم الحرب فجأة.

كما تحدث آخرون عن خسارة منازلهم ووسائل رزقهم، مؤكدين أن مشاهد الدمار لا تزال محفورة في ذاكرتهم إلى جانب المعاناة النفسية التي تركتها الحرب.

ومنذ عامين تتعرض غزة لعدوان وحشي عنيف أسفر عن أكثر من 65 ألف شهيد، و167 ألف جريح، غالبيتهم من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، كما تسببت الحرب في دمار واسع للبنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية، وأدت إلى تهجير مئات الآلاف من السكان.

ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، يتعرض المدنيون في غزة لموجات متكررة من القصف، وسط حصار طويل الأمد يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.