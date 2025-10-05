إلباييس: تيك توك الأميركي بات تحت سيطرة "ماغا" ترامب

نشرت صحيفة إلباييس الإسبانية مقالا سلط الضوء على تحول الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محاولة حظر منصة تيك توك الصينية في الولايات المتحدة إلى السعي للاستفادة من انتشارها الاجتماعي وتأثيرها السياسي.

وقالت الصحيفة إن الخط الفاصل بين السياسة والتكنولوجيا بات غير مرئي تقريبا في مختلف أنحاء العالم، حتى أصبح من المستحيل فصلهما، كما يتجلى ذلك في الاتفاق المتعلق بشراء القسم الأميركي من تيك توك.

ففي نهاية سبتمبر/أيلول، وقّع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يسمح بنقل إدارة تيك توك -الذي كانت تسيطر عليه شركة "بايت دانس" الصينية- إلى نخبة أرباب التكنولوجيا المتحالفين أيديولوجيا مع الجمهوريين.

مخاوف من الخوارزميات

وذكرت الصحيفة أن مستقبل المنصّة في الولايات المتحدة ظل معلقا منذ أبريل/نيسان 2024، حين صوّت الكونغرس على حظر التطبيق بسبب المخاوف من أن تشكل خوارزميات "بايت دانس" تهديدا للأمن القومي.

أمّا الآن، فسيُشرف على هذه الخوارزميات ائتلاف من الشركات تم اختياره بطريقة تفتقر إلى الشفافية، بحسب تعبير الصحيفة، وستحتفظ "بايت دانس"، بحصة تبلغ 19.9% من الشركة، كما ستحصل على نصف الأرباح التي يحققها التطبيق داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المستثمرين المشاركين في هذا الائتلاف أسماء بارزة مثل مؤسس "أوراكل" لاري إليسون، وقطب الإعلام روبرت مردوخ، ومؤسس "ديل تكنولوجيز" مايكل ديل، وجميعهم من أنصار شعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

وترى الصحيفة أن ذلك يمثّل فصلا جديدا من رأسمالية المحسوبية التي تمارسها إدارة ترامب بشكل متزايد وصريح، ويضمن في الوقت نفسه بقاء واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية بين الشباب الأميركيين ضمن الفلك الأيديولوجي لحركة "ماغا".

ترامب أرجع الفضل إلى تطبيق تيك توك، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي، ولديه 15 مليون متابع لحسابه الشخصي.

رؤية ترامب

وأضافت الصحيفة أن ترامب سعى خلال ولايته الأولى إلى حظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، لكنه أصبح اليوم من أبرز المدافعين عنه بعدما ساعده في كسب دعم الناخبين الشباب من الذكور خلال انتخابات 2024.

ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة نحو 170 مليونا، 43% منهم دون سن الـ30، وبذلك يأتي في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بعد يوتيوب بين هذه الفئة العمرية.

وذكر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة، ولكن من دون أن يبين كيف حُسبت قيمته.

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق تيك توك، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي، ولديه 15 مليون متابع لحسابه الشخصي. كما أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تيك توك في أغسطس/آب الماضي.

وتقدر بايت دانس -الشركة الصينية الأم لتيك توك- قيمتها بنحو 330 مليار دولار.

وفي 17 سبتمبر/أيلول، قالت الصين إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدريد مع واشنطن لتحويل ملكية تطبيق تيك توك إلى ملكية أميركية سيعود بالنفع على الجانبين.

وحينها ذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الصينية في تعليق: "توصلت الصين إلى التوافق المطلوب مع الولايات المتحدة بشأن قضية تيك توك، لأنه يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين".