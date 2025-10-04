نيويورك تايمز: نتنياهو في وضع صعب بعد موقف ترامب

قال مدير مكتب نيويورك تايمز في القدس المحتلة ديفيد هالبفينغر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد الآن نفسه في موقف معقد بعد أن تحول ما ظنه انتصارا دبلوماسيا مضمونا إلى أزمة سياسية وأمنية جديدة.

وتابع هالبفينغر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم مؤخرا خطة سلام وُصفت في إسرائيل بأنها "هدية سياسية" لنتنياهو، إذ منحت تل أبيب الضوء الأخضر لمواصلة الحرب إذا رفضت حركة حماس عرض "الاستسلام الكامل".

وتنص الخطة على أن تفرج الحركة عن جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وتلقي سلاحها، وتتنازل عن أي دور في مستقبل القطاع، وإلا فستُترك إسرائيل حرة لتدميرها عسكريا، على حد تعبير الكاتب.

تطور مفاجئ

لكن في تطور مفاجئ -يتابع هالبفينغر- أعلنت حماس أمس الجمعة موافقتها على خطة ترامب، وقالت إنها "مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى"، مؤكدة أنها ترغب في "مناقشة تفاصيل الخطة" مع الوسطاء وإدارة ترامب.

وأكد أن هذا الموقف أربك المشهد السياسي في واشنطن وتل أبيب على حد سواء، إذ اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام -أحد أبرز حلفاء نتنياهو في الكونغرس- أن ما صدر عن حماس "رفض مقنع"، ووصفه السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتسوغ بأنه "لا، متخفية في ثوب نعم".

لكن الرئيس الأميركي اختار تبني موقف مغاير تماما، إذ كتب على منصة تروث سوشيال: "استنادا إلى البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف القصف فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان"، يشرح الكاتب.

ويوضح أن هذا الموقف الأميركي وضع نتنياهو أمام مأزق حقيقي، فبعد صمت استمر ساعات، أصدر مكتبه بيانا في الثالثة فجرا بتوقيت إسرائيل أكد فيه استعداد بلاده لحدث "الإفراج عن جميع الرهائن".

موقف صعب

واكتفى البيان بالتأكيد على أن إسرائيل ستتعاون مع البيت الأبيض "لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل والمتوافقة مع رؤية الرئيس ترامب".

وقال الكاتب إن دعوة ترامب للجيش الإسرائيلي لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات مع حماس تتعارض مع رؤية نتنياهو القائمة على استمرار الضغط العسكري حتى "تحقيق النصر الكامل".

ونقل عن إيرن إيتزيون، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، قوله إن نتنياهو "سيجد نفسه والعالم كله يصفق، وسيُطلب منه أن يشرح لماذا يعارض ذلك"، مبرزا أن هذه المفاوضات ستجرى في ظل شروط وقف إطلاق النار، وهو ما يتعارض مع خطط نتنياهو.

وتابع أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل بات مهددا، فشركاء نتنياهو الذين كانوا يأملون في تهجير الفلسطينيين من غزة وضم القطاع لإسرائيل، باتوا يرون في خطة ترامب "تراجعا مؤلما" عن أهدافهم.

أبرز بنود الخطة

وكانت وكالة بلومبيرغ قد أكدت أن خطة ترامب تقضي بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبإرسال "مساعدات كاملة على الفور" إلى غزة التي تعاني من القتل والتجويع.

وإلى جانب ذلك، تعد الخطة أيضا بإعادة إعمار وتطوير غزة، مع ضمان أن إسرائيل لن تحتل أو تضم القطاع، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيا.

كما يوجد وعد بعدم إجبار أي من سكان غزة على مغادرة القطاع، بعد أن كان ترامب أثار مخاوف في وقت سابق من هذا العام، باقتراحه أن تستولي الحكومة الأميركية على قطاع غزة بعد تهجير سكانه، وتحوله إلى منتجع سياحي.

وتدعو الخطة الكاملة إلى إعادة المحتجزين المتبقين الذين يُعتقد أن عددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة، كما تدعو إلى نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين بهدف ضمان عدم قدرتها على تشكيل تهديد لإسرائيل في المستقبل، حسب الوكالة.

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب، مقابل 11% فقط يعارضونه.

كما رأى 41% من المشاركين أن فرص نجاح الخطة "محدودة"، في حين اعتبر 30% أن احتمالات نجاحها "ضئيلة جدا".