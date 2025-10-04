فيديو.. ما الذي ينتظره السوريون من مجلس الشعب؟

دمشق- عشية انتخابات مجلس الشعب السوري المقررة غدا الأحد، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من المواطنين حول المجلس الجديد، وما يتطلعون إليه من النواب المقبلين، إضافة إلى دور المرأة في الحياة التشريعية بعد تخصيص 20% من المقاعد لها.

ويرى مصطفى الشيخ علي أن السوريين ينتظرون اليوم إصلاحات حقيقية بعيدا عن الوعود التقليدية، مؤكدا أنه يأمل أن يكون النواب الجدد جديرين بثقة الشعب، وأن يسهموا في دعم المواطنين، دون تكرار السيناريوهات السابقة التي شهدتها البلاد.

وبخصوص مشاركة المرأة في مجلس الشعب، قال الشيخ علي إن الأمر لا يتعلق بجنس الشخص، بل بإسهام الجميع (رجالا ونساء وشبابا) في بناء وطنهم والنهوض به وتحقيق ازدهاره، وخدمة المواطنين.

من جانبها، شددت بدرية عبد العليم على أهمية أن يقدم مجلس الشعب الجديد رؤية واضحة لمستقبل سوريا تعيد لها مكانتها التاريخية كمهد للحضارات، وأوضحت أن "الحضارات لا تبنى بالأحجار، بل بهمم الشباب"، مشددة على أن إعادة البناء مسؤولية جماعية لكل سوري.

وأضافت أنها تأمل أن تشهد سوريا تحسينات ملموسة في الخدمات الأساسية، مع معالجة بعض المسارات التي ظلت مغلوطة في السابق.

وعن تمثيل المرأة في البرلمان، أعربت عن تطلعها إلى تغيير حقيقي يحسن وضع المرأة، مؤكدة أن هذا التحسين لا ينبغي أن يكون مجرد تقليد لنماذج أخرى، بل من خلال استيعاب جميع وجهات النظر النسائية في المجتمع السوري، والاعتراف بأن الاختلاف إضافة تعزز الإنجاز النسائي.