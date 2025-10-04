سياسة|ترجمات|المملكة المتحدة

سياسي بريطاني: حزب العمال استسلم لخطاب معادٍ للمهاجرين

Zack Polanski, Deputy leader of the Green Party of England and Wales, addresses hundreds of members of the Jewish community attending a rally in Victoria Embankment Gardens organised by Na'amod UK to call for a ceasefire in Gaza, for Israeli and Palestinian 'hostages' to be exchanged and for an end to the siege of Gaza on 19th November 2023 in London, United Kingdom. The event is believed to be the largest-ever Jewish-led rally held in the UK in solidarity with Palestinians. Na'amod UK is a 'movement of Jews in the UK seeking to end Jewish community support for Israel's occupation and apartheid, and to mobilise it in the struggle for freedom, equality and justice for all Palestinians and Israelis.' (photo by Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images)
زاك بولانسكي ينتقد فكرة تحميل المهاجرين مسؤولية أخطاء السياسيين (غيتي)
Published On 4/10/2025
آخر تحديث: 13:32 (توقيت مكة)

انتقد زعيم حزب الخضر البريطاني زاك بولانسكي ما اعتبرها عودة سياسات الانقسام بشكل علني إلى ساحة الانتخابات، وخص بالذكر حزب العمال وقال إنه استسلم لحجج حزب الإصلاح المعادية للمهاجرين.

وأوضح بولانسكي -في مقال بصحيفة غارديان البريطانية- أن النسيج الثقافي الغني لحياة البريطانيين هو مصدر قوتهم، من الأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية الذين يديرون الخدمة الصحية الوطنية ويعتنون بكبار السن، إلى رواد الأعمال والفنانين والمعلمين الذين يثرون ثقافتنا واقتصادنا، مؤكدا أن "الهجرة جزء من حمضنا النووي كدولة، بل هي قوتنا الخارقة"، وفق تعبيره.

وما قامت بريطانيا -حسب الكاتب- إلا على مساهمات أولئك الذين جاؤوا إليها لبناء حياة أفضل، ومستقبلها يعتمد على الاعتراف بهذه الحقيقة لا إنكارها، وما لم نفعل ذلك سنبقى ندور في دوائر من أكاذيب رئيس حزب الإصلاح نايجل فاراج بشأن المهاجرين، كما يذكر.

Police officers stand guard as anti-immigration protesters gather near the Richmond hotel in Liverpool, Britain, August 9, 2025. REUTERS/Temilade Adelaja
الشرطة تراقب في قت يتجمع فيه المتظاهرون المناهضون للهجرة قرب فندق ريتشموند في ليفربول (رويترز)

ويقول الكاتب لكن في الوقت نفسه يجب أن نفهم المخاوف التي تغذي صعود حزب الإصلاح، كالإيجارات المرتفعة والأجور المنخفضة والخدمات التي تنهار والديون التي تتزايد، ونؤكد أن هذه الأزمات ليست من صنع المهاجرين، بل هي نتيجة قرارات اتخذت في البرلمان كالتقشف والخصخصة التي سلمت ممتلكات الشعب للباحثين عن الربح.

وبدلا من معالجة جذور هذه الأزمات -كما يضيف بولانسكي- يوجه حزب العمال، الذي يقود البلاد، غضب الناس نحو من يملكون أقل منهم عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن "العمالة الرخيصة من الخارج" هي السبب في خفض الأجور.

أقول العكس

ويستدرك بولانسكي "أما أنا فأقول العكس تماما، نحن اليوم من أكثر الدول غير المتكافئة في أوروبا، إذ يملك 1% من السكان ثروات تفوق ما يملكه 70% مجتمعين، والخدمات العامة تنهار، بينما المساهمون في القطاع الخاص يجنون الأرباح، وبالتالي ليست المشكلة في نقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية".

قارب يحمل مهاجرين في القناة الإنجليزية في ظل تشديد إجراءات منع وصول المهاجرين إلى بريطانيا (الأوروبية)

وأشار الكاتب إلى أن هناك بديلا سيطرحه حزب الخضر في مؤتمره السنوي، ويشمل ضريبة على أغنى 1% لتمويل الخدمات العامة، وإنهاء الخصخصة الجائرة، لنعيد الماء والطاقة والسكك الحديدية إلى الناس، ورعاية أطفال مجانية لكل أسرة، تعطي كل طفل بداية عادلة وكل والدين حرية حقيقية.

وتشمل الخطة أيضا ضوابط على الإيجارات واستثمارا في مساكن دافئة وميسورة التكلفة، واستثمارا في البنية التحتية، وخطة خضراء جديدة لا تقتصر على خفض الكربون، بل تعيد بناء المجتمعات وتقلل التكاليف وتفتح الأبواب أمام الفرص.

وخلص بولانسكي إلى أن هذا ضروري، مؤكدا أن حزبه ملتزم بذلك في الوقت الذي ترتفع فيه شعبية خطاب الانقسام الذي يتبناه فاراج، ويقف حزب العمال عاجزا عن مواجهته.

وختم الكاتب بأن بريطانيا ليست مدمرة بسبب الهجرة، بل بسبب اللامساواة، واقتصاد يسمح للأثرياء بتكديس الثروات في وقت يعاني فيه ملايين الناس، أيضا بسبب طبقة سياسية فقدت شجاعتها ونسيت مهمتها الأساسية.

المصدر: غارديان

