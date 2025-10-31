سيلوم كلاسو.. من رئيس وزراء سابق إلى رئيس لبرلمان توغو

انتخب البرلمان التوغولي، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق سيلوم كلاسو رئيسا للجمعية الوطنية، ليخلف كودجو أديدزي الذي التحق بالحكومة الجديدة وزيرا للتخطيط العمراني والإسكان والأراضي.

ويأتي هذا التغيير في سياق التحولات السياسية التي يشهدها البلد مع انطلاق الجمهورية الخامسة وتشكيل أول حكومة في ظل النظام البرلماني الجديد.

مسيرة سياسية طويلة

يعد كلاسو، المولود في مدينة نوتسي بمحافظة هاهو، من الوجوه البارزة في المشهد السياسي التوغولي.

فقد شغل مناصب وزارية عدة في عهد الرئيسين الراحل غناسينغبي إياديما والحالي فور غناسينغبي، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2015 و2020.

كما سبق أن تقلد منصب نائب رئيس البرلمان، مما يجعله ملمًّا بخبايا المؤسسة التشريعية.

ولاية جديدة وصلاحيات موسعة

وبموجب القوانين المنظمة، سيقود كلاسو الجمعية الوطنية لولاية مدتها 3 سنوات، يعاونه فيها مكتب يضم 6 نواب للرئيس و3 مقررين و3 أمناء.

ويُنتظر أن يلعب البرلمان دورا محوريا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة بعد اعتماد نظام الغرفتين الذي أفرز مجلس الشيوخ برئاسة باري موسى باركي إلى جانب الجمعية الوطنية.