أول أفريقي حاصل على نوبل للسلام اغتاله نظام الفصل العنصري

Albert Luthuli and his wife, Nokukhanya Bhengu, at the Dorchester Hotel in London in December 1961. They were en route from South Africa to Oslo, where Luthuli would accept the Nobel Peace Prize [Keystone/Hulton Archive/Getty Images]
ألبرت لوثولي (غيتي)
Published On 31/10/2025
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)

أكدت محكمة عليا في جنوب أفريقيا أن الزعيم التاريخي ورئيس المؤتمر الوطني الأفريقي الأسبق، ألبرت لوثولي، لم يمت في حادث قطار كما زعمت سلطات الفصل العنصري عام 1967، بل قُتل جراء تعرضه للضرب الوحشي على يد الشرطة.

وجاء حكم المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ بعد إعادة فتح التحقيق في وفاة لوثولي مطلع العام الجاري، ليضع حدا لما وصفه المؤتمر الوطني الأفريقي بـ"تشويه طويل الأمد للتاريخ".

وقالت الناطقة باسم الحزب، ماهلينغي بهنغو، إن القاضية نومبوميليلو هاديبي خلصت إلى أن الأدلة الشفوية والوثائقية المقدمة في التحقيق الجديد "لا تدعم الرواية الرسمية التي روجها نظام الفصل العنصري".

وأضافت أن الحكم "أعاد العدالة والكرامة لذكرى لوثولي، ولكل من عانوا وحشية النظام العنصري"، مؤكدة أن ما خلصت إليه المحكمة يثبت ما كان يعرفه المناضلون والمضطهدون منذ عقود من أن لوثولي كان ضحية اغتيال برعاية الدولة.

Nobel Square in Cape Town, South Africa, with the four statues commemorating, in order from left – the late Chief Albert Luthuli, Archbishop Desmond Tutu and former presidents FW de Klerk and Nelson Mandela [Getty Images]
نصب تذكاري في كيب تاون لتخليد ألبرت لوثولي (غيتي)

إرث نضالي

وارتبط اسم لوثولي، الذي كان معلما وزعيما تقليديا قبل أن يقود المؤتمر الوطني الأفريقي بين عامي 1952 و1967، بمحطات مفصلية في تاريخ الحركة التحررية، من بينها حملة التحدي، وصياغة ميثاق الحرية، ومواجهة حظر الحزب.

وفي عام 1960، أصبح أول أفريقي ينال جائزة نوبل للسلام تقديرًا لمقاومته السلمية لنظام الفصل العنصري.

وقد عُرف بمقولته الشهيرة: "الطريق إلى الحرية يمر عبر الصليب"، في إشارة إلى التضحيات التي يتطلبها النضال.

Senator Robert F Kennedy talks with Nobel Peace Prize winner Albert Luthuli during a visit to Luthuli’s home in South Africa in 1966. Kennedy later called Luthuli ‘one of the most impressive men I have met’ [Getty Images]
ألبرت لوثولي (يمين) مع السيناتور الأميركي روبرت كينيدي (غيتي)

انتصار معنوي

واعتبرت بهنغو أن الحكم يمثل "انتصارا أخلاقيا ليس فقط لعائلة لوثولي، بل لكل شهداء النضال الذين قُطعت حياتهم بسبب قسوة الفصل العنصري".

كما أشادت بجهود المؤرخين والمحامين الحقوقيين وعائلة لوثولي ووزارة العدل الذين سعوا لإعادة فتح التحقيق، مؤكدة أن القرار "يعيد النزاهة للتاريخ ويقوي الذاكرة الجماعية للأمة".

وختمت الناطقة باسم المؤتمر الوطني الأفريقي بالقول إن "روح لوثولي ما زالت تلهم مسيرة التجديد الوطني والتحول الاجتماعي"، داعية جميع مواطني جنوب أفريقيا إلى استحضار هذه اللحظة كتذكير بالتضحيات التي بُذلت من أجل الديمقراطية، وتجديد الالتزام ببناء دولة عادلة وموحدة ومزدهرة.

المصدر: صحافة جنوب أفريقيا

