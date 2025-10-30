لوباريزيان ولوفيغارو: هذه آخر مستجدات سرقة مجوهرات اللوفر

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن التحقيقات في السرقة المثيرة التي وقعت في متحف اللوفر تتقدم بسرعة، حيث اعتقل 7 أشخاص يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في السرقة التي حدثت صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.

فقد اعتقل شخصان السبت الماضي، عندما كانا يستعدان للسفر خارج فرنسا، ويشتبه في كونهما الشخصين اللذين اقتحما معرض أبولون، ويبلغان من العمر 34 و39 عاما ويعيشان في أوبرفيلييه بمنطقة سين-سان-دوني، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكيو.

الأول عاطل عن العمل -تتابع لوباريزيان- وأخبر المحققين أنه عمل في الماضي كجامع قمامة، وهو معروف بارتكاب مخالفات مرورية، وقد سبق أن أدين بتهمة السرقة.

اعتقالات

والثاني لديه سجل جنائي وقد أعلنت لور بيكيو أنه سائق سيارة أجرة ومعروف بارتكاب سرقات خطيرة، منها واحدة أدت إلى وضعه تحت المراقبة القضائية عند اعتقاله.

وذكرت الصحيفة أنه بعد التعرف عليهما من خلال الحمض النووي، قدم الاثنان تفسيرات وصفت بالمحدودة، بشأن تورطهما في السرقة. وقد وجهت إليهما تهم السرقة المنظمة والتواطؤ الإجرامي، ووضعا رهن السجن الاحتياطي.

وقالت لوباريزيان، إن الأجهزة المختصة اعتقلت أيضا 5 أشخاص، بينهم شخص يشتبه أنه أحد الدراجين اللذين شاركا في السرقة، ووفقا لمصدر قريب من التحقيق، فقد ألقي عليه القبض في باريس مع 3 أشخاص آخرين، يُعتقد أنهم من معارفه.

كما اعتقل المشتبه به الخامس في سين-سان-دوني، ونقلت عن لور بيكيو قولها إنهم "قد يزودوننا بمعلومات عن سير الأحداث"، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في السرقة.

وأكدت الصحيفة أنه لم يعثر بعد على العنصر الرابع في المجموعة المسلحة ولا على الشخص الذي نسق وأمر بعملية السطو، كما لم يتم العثور بعد على المجوهرات الثمينة التي لا تزال مفقودة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة لوفيغارو عن المدعية العامة بيكيو قولها إن المعتقلين المشتبه بهم "لا ينتمون إلى الطبقة العليا من عالم الجريمة المنظمة".

يذكر أنه في يوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت فرنسا، تسلق رجلان يرتديان سترات صفراء على رافعة تسمح لهما بالوصول إلى نافذة معرض أبولون، ثم اقتحما هذا الجناح من المتحف، وكسرا عدة واجهات زجاجية باستخدام مناشير، وسرقا المجوهرات.

الأمل موجود

وعند كان العضوان الآخران في المجموعة -أحدهما لا يزال مطلوبا- مكلفين بتشغيل الرافعة التي سمحت لشركائهم بسرقة الرواق. وبعد 7 دقائق، هرب الأربعة جميعا إلى شرق باريس على دراجتين ناريتين، ثم اختفوا.

وأكدت بيكيو أنها تريد الاحتفاظ: "بالأمل في أن المجوهرات سيتم العثور عليها، ويمكن إعادتها إلى متحف اللوفر وللأمة. هذه المجوهرات غير قابلة للبيع اليوم بالطبع، لا يزال هناك متسع من الوقت لإعادتها".

وتوضح لوفيغارو أن نحو 100 محقق يعملون إلى جانب المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالسلع الثقافية على العثور على العضو الرابع في العصابة، بالإضافة إلى أي شركاء آخرين محتملين.