اعتقال 13 شخصا في اليونان بعد احتيال على الاتحاد الأوروبي

وضعت السلطات في اليونان 13 شخصا من بين 37 موقوفا، في الحبس الاحتياطي على خلفية قضية فساد تتعلق بتقديم طلبات احتيال للحصول على إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية، فإن من بين الموقوفين الرئيس المزعوم للشبكة الإجرامية، البالغ من العمر 38 عاما، في حين وُضعت زوجته السابقة تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار قضائي صدر في حقهما.

وكانت السلطات اليونانية قد نفّذت الأسبوع الماضي حملة مداهمات واسعة في مختلف أنحاء البلاد أسفرت عن اعتقال 37 شخصا يواجهون اتهامات تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية، والاحتيال، وغسل الأموال.

وتقول السلطات اليونانية إن الشبكة استولت على نحو 20 مليون يورو (نحو 23 مليون دولار) من إعانات مشروع السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تقديم طلبات زائفة منذ عام 2018.

ووفقا للسلطات، فإن المتورطين قدّموا طلبات دعم لأراض لا يملكونها، كما ضخّموا أعداد المواشي في مزارعهم للحصول على مبالغ مالية أكبر.

وأثارت الفضيحة هزة سياسية داخل الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، إذ أدت إلى استقالة أحد الوزراء، إضافة إلى قرار بإغلاق وكالة "أوبكيب" (OPEKEPE) المسؤولة عن إدارة وتوزيع إعانات الاتحاد الأوروبي، بحلول العام المقبل.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء اليونانية إن نائب رئيس مجلس إدارة وكالة أوبكيب قدم استقالته مؤخرا بعد التداعيات والتبعات المتعلقة بهذه الفضيحة.