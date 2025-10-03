صحف عالمية: سمعة إسرائيل لن ترمم والعرب طلبوا سرا تغييرات على خطة ترامب

سلطت صحف عالمية الضوء على آخر التطورات السياسية التي أفرزتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"وقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام"، إضافة إلى تداعيات الاعتراض الإسرائيلي لسفن أسطول الصمود العالمي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في افتتاحيتها أن سمعة إسرائيل لن ترمم سريعا حتى لو تحقق السلام في غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إدارة الحرب والأداء السياسي خلال العامين الماضيين ألحقا أضرارا طويلة الأمد بمكانة إسرائيل في العالم، وهو أمر سيظل يلاحق قادتها ومواطنيها لسنوات مقبلة.

وترى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الإسرائيلية لن يكون فقط في الدفاع عن سياساتها أمام أنصارها، بل في تقديم "رواية مقنعة للمجتمع الدولي مع الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب".

خطة ترامب

وكشفت صحيفة تايمز البريطانية أن دول الخليج والدول العربية عبرت عن تحفظاتها على خطة السلام الأميركية لقطاع غزة، وأعلنت عدم قدرتها في الوقت الحالي على المشاركة في القوة الدولية المقترحة.

وتقول الصحيفة إن الدول العربية والإسلامية تبدي سرا حرصها على إجراء تعديلات على خطة ترامب، وسط مخاوف من عدم موافقة حركة حماس الكاملة على الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي في نهاية هذا الأسبوع.

ورغم الترحيب الرسمي بالخطة، طالبت الحكومات العربية واشنطن بتوضيحات، خصوصا بشأن دور السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

من جانبه، نشر موقع ناشونال إنترست مقالا لباحثة أكاديمية إسرائيلية ترى فيه أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتقول الأكاديمية الإسرائيلية إن السلام الدائم يحتاج إلى إستراتيجية أعمق، وإذا كان وقف القتال في غزة وتأمين عودة المحتجزين خطوتين ضروريتين، فإن "السلام يتجاوز مجرد غياب الحرب بل يحتاج إلى بناء آليات تمنع تجددها".

بدوره، طالب مقال في مجلة فورين أفيرز الولايات المتحدة بضرورة أن تدرك التحولات الجارية في الشرق الأوسط.

ولفت المقال إلى أنه إذا رفضت واشنطن كبح جماح إسرائيل ولم تبحث عن حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، فإنها تخاطر بإضعاف العلاقات مع شركائها الإقليميين الرئيسيين وفقدان نفوذها في النظام الإقليمي الناشئ.

وكذلك، فإن عدم معالجة القضية الفلسطينية والسماح لإسرائيل بالتصرف بعدوانية مع الإفلات من العقاب "سيغذيان موجة جديدة من التطرف تهدد المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وحسب المقال، فإنه ينبغي أن تتمثل نقاط البداية في إنهاء الحملة الإسرائيلية المروعة على غزة، ومنع تهجير سكانها ووقف المجاعة وعدم ضم الضفة الغربية، كما أنه من غير الممكن للولايات المتحدة تجاهل معاناة الفلسطينيين إذا أرادت تعزيز نظام إقليمي فعال وذي مصداقية.

أسطول الصمود

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لوقف أسطول الصمود العالمي أثارت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة لإسرائيل.

ووفق الصحيفة، فإن هذه المواجهة في أعالي البحار لفتت انتباه النشطاء المؤيدين للفلسطينيين عبر العالم، وشكلت تحديا دبلوماسيا لإسرائيل مع عزلتها الدولية المتزايدة بسبب حرب غزة.

وفي إطار متصل، لفت تقرير في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الرأي العام في إيطاليا يتماهى بقوة مع الفلسطينيين، ويعارض حرب إسرائيل على غزة، مستندا إلى نتائج استطلاعي رأي أجريا الشهر الماضي.

وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات شركة زيتون بنسبة 50% خلال العام الماضي، في ظل تزايد إقبال المستهلكين على شراء زيت الزيتون والتمور دعما للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وصرحت المديرة العامة للشركة منال رمضان للصحيفة أن منتجات الشركة، ومنها زيت الزيتون البكر الممتاز والتمور، تعد وسيلة ملموسة للتضامن، حيث يشعر المستهلكون بأنهم يقدمون دعما حقيقيا للفلسطينيين عبر شراء هذه السلع.

بدورها، قالت صحيفة غارديان إن الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر أثار قلقا واسعا في بريطانيا، محذرة من أن "تزيد مثل هذه الهجمات الانقسام في المجتمع البريطاني".

ورأت الصحيفة أن الهجوم لم يكن مفاجئا مع تصاعد التوترات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، الذي خلف تداعيات الخطيرة عبر العالم.