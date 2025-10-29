صحف عالمية: نتنياهو ينسف هدنة غزة ويُتهم بالتفريط بسيادة إسرائيل

ركّزت صحف عالمية اهتمامها على التصعيد العسكري الإسرائيلي المتجدد ضد قطاع غزة، معتبرة أنه يعكس هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والتحديات التي تواجه المرحلة الثانية منه.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التقارير التي تحدثت عن إخطار إسرائيل الإدارة الأميركية مسبقا بقرار القصف أثارت غضب خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اتهموه بالتفريط في "السيادة الإسرائيلية" لصالح واشنطن.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن قائد سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية قوله إن التنسيق مع الولايات المتحدة "ضرورة لا مفر منها" رغم أنه يقيد حرية إسرائيل في الرد.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني -بينهم 46 طفلا- خلال غارات جوية استمرت 12 ساعة، قال جيش الاحتلال إنها رد على ما وصفه خرق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن يعلن لاحقا التزامه بالاتفاق.

وتحت عنوان "نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب هو الخاسر"، قال موقع "ذي إنترسبت" الأميركي إن التصعيد الأخير مثل أخطر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الغارات شُنّت بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لقاعدة عسكرية أميركية جديدة في إسرائيل.

ووفق الموقع، فإن الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك أم ستواصل "الوقوف متفرجة كما تفعل دائما"، في حين نقل عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قوله إن إسرائيل تستفز الفلسطينيين "لتبرير استئناف القصف".

وواصلت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوساطة من قطر ومصر وتركيا.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 211 فلسطينيا و597 مصابا منذ إعلان الاتفاق، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فأشارت إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية بوتيرة بطيئة إلى قطاع غزة رغم الاتفاق، موضحة أن ما يدخل منه أقل من نصف الكميات التي جرى التعهد بها، استنادا إلى منظمات دولية.

ولفتت الصحيفة إلى معاناة الغزيين في ظل أزمة إنسانية حادة دفعت بعض السكان إلى حرق النفايات لتشغيل أفران الخبز.

كما قالت إن إسرائيل تواصل فرض قيود مشددة على المعابر، رافضة فتح معبر رفح ومعبري "زيكيم" و"إيريز"، في حين تسمح بمرور شاحنات تجارية لا قدرة لمعظم سكان القطاع على شراء ما تحمله من بضائع بسبب انعدام الدخل.

وبالتوازي مع ذلك، تحظر إسرائيل عمل نحو 40 منظمة دولية في غزة، وفق الصحيفة.