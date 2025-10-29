رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى رفع عقوبات زيمبابوي

جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، دعوته إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على زيمبابوي، مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع هذا البلد ومع موقف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك).

وفي بيان صدر بمناسبة "يوم مناهضة العقوبات" الذي أقرته "سادك"، شدد يوسف على أن هذه الإجراءات القسرية "تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي والمنطقة ككل"، لافتا إلى أنها استمرت فترة طويلة وأثرت سلبا على حياة المواطنين.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ أوائل الألفية الثالثة، عقوبات على زيمبابوي شملت قيوداً على المعاملات المالية، وتجميد أصول، وحظر سفر على عدد من المسؤولين، إلى جانب تقييد وصول البلاد إلى التمويل الدولي والاستثمارات الأجنبية.

آثار اقتصادية وإقليمية

وأوضح رئيس المفوضية أن العقوبات "قيدت بشدة وصول زيمبابوي إلى التمويل الدولي، وأضعفت تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفعت تكلفة ممارسة الأعمال"، وهو ما انعكس على جهود القارة لتحقيق أهداف "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها"، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات أعاقت تنفيذ إستراتيجية زيمبابوي الوطنية للتنمية "رؤية 2030″، وأثرت على مسار الاندماج الاقتصادي والتقارب الماكرو-اقتصادي داخل مجموعة "سادك".

واختتم يوسف بتأكيد التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة حشد الدعم لزيمبابوي "حتى رفع هذه التدابير العقابية كاملا"، بما يتيح للبلاد استعادة إمكاناتها وتحقيق الازدهار لشعبها والمساهمة في نهضة القارة.