عصام يوسف: ما المطلوب لإعادة الحياة إلى غزة المنكوبة؟

وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوزارها، وتوقفت جرائم الاحتلال -وإن كانت الخروقات لا تتوقف- وبدأت حرب جديدة تتعلق بتوفير احتياجات الناس التي تمس كل مناحي الحياة بدءا من شربة الماء الصالحة، وصولاً إلى إعمار مدينتهم التي حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خراب ودمار، لا تصلح للحياة.

وهنا تبرز الحاجة إلى خطة إنسانية وإغاثية وتنموية شاملة تعالج آثار الكارثة من جميع الجوانب، وهذا يدعونا للحديث المفصل أكثر عن الحاجيات الأساسية لغزة، والمطلوب من الجهات الدولية والإغاثية والخيرية العمل عليها.

الجانب الإغاثي الطارئ

مطلوب العمل لتوفير المياه والغذاء الأساسي عاجلا وباستمرار في ظل المجاعة التي لا تزال آثارها موجودة، خاصة مع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية بما يكفي، ومنع إدخال بضائع للتجار، والقطاعات كافة، الصناعية والتجارية والقطاع الخاص.

مطلوب العمل لتوفير مواد إيواء فورا: خيام، فرش، أغطية، أدوات مطبخ، وأثاث أساسي، لأن عشرات آلاف العائلات لا تزال مشردة في الشوارع نظرا لحجم التدمير والتخريب الكبيرين وهدم المنازل والمربعات السكنية.

ومع اقتراب فصل الشتاء، مطلوب توفير ملابس وأحذية للأطفال والنساء والرجال.

الجانب الصحي

الهدف الأول حاليا يجب أن ينصب على ترميم المستشفيات والمراكز الصحية المدمّرة ودعم الكوادر الطبية وتجهيزهم بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتوفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية (مضادات حيوية، أدوات جراحية، مواد تعقيم…)، وتجهيز وحدات رعاية مركزة وغرف عمليات متنقلة.

أيضاً دعم خدمات الصحة النفسية وتوفير الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمصابين، وإعادة تشغيل مراكز الولادة والتطعيمات، والعيادات الخاصة، والنقاط الطبية في مراكز الإيواء.

إعادة الإعمار

الخطوة الأولى حالياً يجب أن تكون بإزالة الركام ومخلفات الحرب وفتح الشوارع للسماح بحرية حركة السكان وعودتهم لما تبقى من منازلهم، ثم الانتقال إلى خطوة توفير السكن المؤقت من كرفانات وترميم ما يمكن ترميمه من البيوت المهدمة جزئياً.

إعلان

والعمل أيضاً على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإصلاح الطرق الحيوية، والعمل أيضاً على إصلاح محطة توليد الكهرباء وخطوط الكهرباء وإعادة تشغيل محطة التوليد وتوفير وقود لمحطات الكهرباء.

الجانب التعليمي

مطلوب ترميم المدارس والمباني التعليمية والجامعات والكليات والمعاهد لسماح عودة الطلبة المحرومين من التعليم منذ عامين، وتوفير المدارس المتنقلة أو المؤقتة للأطفال.

لكن قبل ذلك، يجب العمل لتوفير الدعم النفسي والتعليمي للطلبة المتضررين، وكذلك العمل على برامج استدراكية لمحو آثار الانقطاع الطويل للعملية التعليمية وتأثير ذلك على الطلبة وذويهم، خاصة الطلبة الذين فقدوا عوائلهم أو أحد أفراد العائلة.

الجانب الاقتصادي

دعم المشاريع الصغيرة للعائلات المتضررة وتقديم قروض ميسّرة أو منح مالية للمتعطلين عن العمل، وتوفير فرص تدريب مهني للشباب، ودعم المزارعين والصيادين لاستعادة مصادر رزقهم.

الجانب البيئي

ملف معالجة تلوث المياه والتربة مهم جداً، بداية لوصول المياه الصالحة للشرب للسكان، وكذلك إصلاح التربة للزراعة، ولا يمكن ذلك دون التخلص الآمن من النفايات الطبية والحربية، ومواجهة الأوبئة والآفات الناتجة عن الدمار، والتوعية المجتمعية حول النظافة العامة والصحة.

هذا تلخيص سريع ومختصر، لحاجيات غزة، مع العلم أن كل بند يحتاج كثيرا من الشرح والتفصيل والعمل عليه، فغزة تحتاج لإعادة بناء من جديد في كل مناحي الحياة لتعود الحياة للمدينة المنكوبة.

لكن ما المطلوب من الجهات الدولية والإغاثية والخيرية للقيام بذلك؟ يمكن تلخيصه في بنود.