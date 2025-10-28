لاكروا: أنقرة تستخدم الأبجدية اللاتينية لتوحيد العالم التركي ومواجهة النفوذ الروسي

قالت "لاكروا" إن أنقرة تبنت نسخة جديدة من الأبجدية اللاتينية الموحدة لتكون أساسا مشتركا للغات التركية بآسيا الوسطى، في محاولة لتقليص تأثير روسيا وتعزيز الدور التركي في الفضاء ما بعد السوفياتي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية -في تقرير بقلم أبولين فيلبوا- أن هذا الإعلان -الذي يجمع بين الرمزية الثقافية والطموح السياسي- جاء خلال قمة منظمة الدول الناطقة بالتركية التي انعقدت في غابالا (أذربيجان) في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وقدم أردوغان -حسب لاكروا- كتابين رمزيين مطبوعين للمرة الأولى بـ"الأبجدية التركية الموحدة" المكونة من 34 حرفا، وضعها مجلس لغوي تابع للمنظمة بهدف توحيد اللغات التركية والتخلي عن الأبجدية السيريلية ذات الإرث الروسي.

وما يميز هذين الكتابين -حسب الصحيفة- أنهما أول منشورات تطبع بـ"الأبجدية التركية الموحدة" وهي نسخة جديدة من الأبجدية اللاتينية المكيفة لتلائم اللغات التركية، وقد صاغها مجلس لغوي تابع للمنظمة أواخر 2024.

ويرى الباحث بيرام بالجي (من مركز العلوم السياسية الفرنسي) أن المشروع يعكس مساعي أنقرة القديمة لبناء تكتل تركي ثقافي وسياسي، وأكد أن تركيا هي المحرك الرئيسي للفكرة منذ تأسيس المنظمة عام 2009.

وأضاف الباحث أن اعتماد الأبجدية اللاتينية هذه يمثل أيضًا تحررا رمزيا من النفوذ السوفياتي، وخطوة نحو الانفتاح على العالم، خاصة أن انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 أتاح لدول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية فرصة إعادة تشكيل هويتها بعيدا عن النفوذ الروسي.

وكانت تركيا قد تبنت الأبجدية اللاتينية منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي، كما اعتمدتها أذربيجان وتركمانستان بالكامل في السنوات التالية للاستقلال، في حين بقيت أوزبكستان في استخدام مزدوج للحرفين اللاتيني والسيريلي.

وتثير هذه الخطوة -حسب الصحيفة- قلق روسيا التي تعتبرها محاولة لتقليص تأثيرها في آسيا الوسطى، في حين يرى مراقبون أنها تمنح أردوغان زخما داخليا بين التيارات القومية التي تدعم مشروع "العالم التركي".

وخلص الكاتب إلى أن هذه الأبجدية الجديدة قد تتحول إلى أداة نفوذ ثقافي وجيوسياسي في سباق مستمر بين أنقرة وموسكو على قيادة قلب أوراسيا.