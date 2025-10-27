مقال بغارديان: حرب غزة لن تنتهي ما لم تتحقق العدالة

أكد الكاتب سايمون تيسدال في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن حرب غزة لن تنتهي ما لم تتكشف الحقيقة وتتحقق العدالة، مشددا على أن "الإبادة الجماعية جريمة لا يجوز أن تمرّ بلا حساب".

ويأتي تشديد تيسدال -المتخصص في السياسة الخارجية- على أن الحرب لا تزال قائمة، في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع، مما أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات منذ بداية وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الكاتب إنه حتى لو "افترضنا نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، فإنها لا تقدم أي مسار "نحو أي نوع من عمليات التحقيق العلنية الرسمية في الجرائم التي ارتُكبت أثناء الحرب".

ولفت إلى أن غياب أي اعتراض من كبار السياسيين الأوروبيين والعرب والبريطانيين يعود إلى "رغبتهم في طيّ صفحة تواطئهم المخزي مع الحرب خلال العامين الماضيين، وسعيهم لإخفاء تورطهم السياسي أو الأخلاقي في مجرياتها".

العدالة الدولية

وبالتالي، دعا الكاتب إلى محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب، مطالبا أن يسلّم "الهاربان من العدالة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت نفسيهما للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقهما بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحاولت إسرائيل بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلغاء مذكرتي التوقيف بجانب تجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

العدالة الانتقالية، كما أثبتت تجارب رواندا وجنوب أفريقيا، "هي السبيل الوحيد للسلم الدائم"

ويعكس ذلك محاولة تل أبيب استثمار توقف القتال للإفلات من تبعات الإبادة التي ارتكبتها قواتها في غزة.

بيد أن الكاتب أشار إلى أنه بغض النظر عن المحاسبة القانونية، فإن "محكمة الرأي العام الدولي" أدلت برأيها بالفعل وقالت إن "الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الإنساني الدولي عن علم وبشكل ممنهج، وارتكب جرائم حرب بشكل روتيني باستهدافه المتعمد للمدنيين".

وبالتالي، لا يمكن للجيش الإسرائيلي التنصل من جرائمه، بما في ذلك استهداف المدنيين والصحفيين والعاملين الطبيين -وفق ما ورد في المقال- وهي انتهاكات ألحقت ضررا بسمعة إسرائيل على الساحة الدولية.

ووثق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال) أكثر من 45 ألف مظاهرة وفعالية في نحو 800 مدينة في 25 دولة أوروبية، مما يشير إلى انقلاب الرأي الأوروبي.

ويمثل الجمهور الأوروبي -يتابع المقال- النسبة الكبرى من المشاركين في هذه الفعاليات، ثم تأتي الجاليات العربية والإسلامية الموجودة في أوروبا.

طريق السلام واحد

ولفت تيسدال إلى أن العدالة الانتقالية، كما أثبتت تجارب رواندا وجنوب أفريقيا، "هي السبيل الوحيد للسلم الدائم"، مؤكدا أن "التحقيق المستقل وحده يمكن أن يبرّئ من تُنسب إليهم التهم ظلما أو يدين من ارتكبها فعلا".

وخلص الكاتب إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب "لن يجلب سوى دورة جديدة من العنف"، فإما العدالة والحقيقة وإما العودة إلى الحرب.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا، وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.