كاتب إيطالي: الفاشر غزة أخرى تتجاهلها وسائل الإعلام

عبّر الكاتب الإيطالي أليكس زانوتيلي عن حزنه الشديد للصمت الغريب الذي تبديه وسائل الإعلام تجاه الحرب الطاحنة التي تعصف حاليا بالسودان، والتي وصفها بـ"أبشع الحروب على وجه الأرض" في الوقت الراهن.

وقال -في مقال نشره موقع كوموني إنفو الإيطالي- إن 25 مليون سوداني يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، وتحتدم المعارك في كردفان ودارفور، وتستمر المذابح هناك.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفاشر.. هل تكون الجائزة الكبرى للدعم السريع؟

الفاشر.. هل تكون الجائزة الكبرى للدعم السريع؟ list 2 of 2 مستشار ترامب يطالب الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر end of list

وبحسب الكاتب، فإن كميات هائلة من الأسلحة تتدفق إلى السودان لتغذية الصراع، بينها أسلحة قادمة من عدة دول بينها إيطاليا.

ونقل الكاتب عن الصحفي ماسيمو ألبيريزي مدير موقع "أفريكا إكسبرس" أن لقاء جمع بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، والجنرال جيوفاني كارافيلي رئيس جهاز المخابرات الإيطالي، والمقدم أنطونيو كوليلا، في 12 يناير/كانون الثاني 2022، وتم خلاله الاتفاق على تدريب قوات الدعم السريع بذريعة منع المهاجرين من الوصول إلى البحر المتوسط.

غزة أخرى

ويتساءل الكاتب "هل يمكن أن نعرف ما الذي تفعله الحكومة الإيطالية بالتحديد في السودان؟ سؤال أوجهه إلى الأحزاب المشاركة في اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية".

وأضاف الكاتب أنه منذ أبريل/نيسان 2023، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى السودان برا، وهو ما جعل الوضع هناك كارثة حقيقية بكل المقاييس.

وذكر أن المعارك تتركز في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي لجأ إليها نحو مليون نازح فارّين من جحيم الحرب، والتي كانت إلى وقت قريب ما تزال تحت سيطرة الحكومة، وعانت من الحصار والقصف المتواصل من قوات الدعم السريع التي استهدفت المستشفيات والصحفيين بشكل مباشر، ودخلت إلى المدينة أخيرا.

ويرى الكاتب أن الفاشر هي "غزة أخرى، لا يتحدث عنها أحد"، متسائلا عن سر استمرار الصمت المخزي تجاه ما يجري في السودان.

تجاهل إعلامي

وندد الكاتب بالتجاهل الإعلامي لمأساة السودان قائلا "متى سيبدأ الإعلام الإيطالي فعليا بالحديث عن هذه الحرب المرعبة في السودان، وعن المأساة التي تشهدها الفاشر، حيث تُباد قبائل بأكملها؟" محذرا من أن حميدتي قد يُعلن دولة جديدة باسم دارفور إذا سيطر على المدينة بشكل كامل ونهائي.

إعلان

وشدد على أن هذه المأساة الكبيرة في قلب أفريقيا تضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن تجاهلها، معتبرا أنه من واجب المجتمع الدولي والحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات ملموسة، وليس الاكتفاء بالبيانات الجوفاء والتجاهل المتعمّد والصمت المريب.

يذكر أنه بعد أكثر من 600 يوم تحوّلت فيها الفاشر إلى مدينة تُقتل ببطء ويموت فيها أهلها بكل الوسائل، أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش في الفاشر، آخر مدينة رئيسية يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور، وسط اتهامات بارتكابها جرائم في المنطقة.

.

الفاشر التي كان يسكنها 1.5 مليون نسمة، بينهم 800 ألف نازح من مدن دارفور الأخرى بسبب النزاع المسلح الدائر في الإقليم منذ 2003، لم يتبقَّ فيها اليوم سوى 260 ألفا محاصرين داخلها، بينهم 130 ألف طفل، بحسب الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من المعارك العنيفة في محيط الفرقة السادسة مشاة، مما دفع الجيش السوداني إلى الانسحاب من بعض المواقع لأسباب تكتيكية، وفقا لمصدر في الجيش السوداني تحدث للجزيرة.

والفاشر يسكنها 1.5 مليون نسمة، بينهم 800 ألف نازح من مدن دارفور الأخرى بسبب النزاع المسلح الدائر في الإقليم منذ عام 2003 حسب تصريحات توبي هاروارد نائب منسق الشؤون الإنسانية بالسودان في مايو/أيار 2024، ولم يتبقَّ فيها اليوم سوى 260 ألفا محاصرين داخلها، بينهم 130 ألف طفل، بحسب الأمم المتحدة.

وقد طالب رئيس وزراء السودان كامل إدريس المنظمات الدولية "بالتدخل فورا" لوضع حد لمعاناة السكان، كما دعا حاكم إقليم دارفور مني مناوي إلى حماية المدنيين.