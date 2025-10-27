فرنسا تحاكم شركة مالية بريطانية بتهمة التواطؤ في مخطط احتيالي

تُحاكم شركة "وورلدباي" (Worldpay) البريطانية المتخصصة في الخدمات المالية أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في عملية احتيال خسر فيها عدد من الأفراد ملايين الدولارات، وفقا لما ما أفاد به مصدر مطّلع على القضية.

وبعد أن تقدّم عشرات الضحايا الفرنسيين بشكاوى قانونية، من المقرر أن تمثل الشركة إلى جانب 9 متهمين آخرين يُعتقد أنهم مقيمون في فرنسا وإسرائيل أمام القضاء في مارس/آذار من العام المقبل، بتهمة السرقة التي وقعت بين عامي 2011 و2014.

من جانبها، تقول شركة "وورلدباي" -التي توفر خدمات مالية لنحو 7 من أصل 10 مؤسسات تعد الأكبر في شركات الإنترنت العالمية- إنها ليست لديها مخالفات قانونية، وتنفي أي تهمة موجهة إليها.

ويُتهم المحتالون بإقناع ضحاياهم -الذين تم التواصل معهم عبر الإنترنت أو الهاتف- باستثمار مدخراتهم في سوق صرف العملات الأجنبية، لكنهم بدلا من ذلك حوّلوا الأموال إلى عشرات الحسابات المصرفية في أنحاء العالم، من سيشل إلى أوكرانيا.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 35 مليون يورو (نحو 40 مليون دولار) من مئات الأشخاص، بينهم متقاعدون وطلاب مثقلون بقروض مصرفية.

وتواجه "وورلدباي" تهمة التواطؤ في عملية الاحتيال بسبب إخفاقها في تطبيق معايير الامتثال التنظيمي قبل تقديم خدماتها لإحدى الشركات المتورطة في المخطط غير القانوني.

وفي إحاطة وجهتها عبر وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الشركة إنها تعتقد أن إدراجها في هذه القضية لا يستند إلى أي أساس، مشيرة إلى أنها تلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي.