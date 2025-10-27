الشرطة الألمانية تعتقل عصابة تبيع لوحات مزورة لبيكاسو ورامبرانت

قالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على عصابة تزوير لوحات فنية، طلبت فيها ملايين الدولارات، وزعمت أنها لفنانين كبار من بينهم بابلو بيكاسو ورامبرانت، من ضمنها لوحة ظلت معلقة في متحف ريكس في أمستردام لعقود.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت الأسبوع الماضي المشتبه بكونه زعيم العصابة، وهو رجل من جنوب غرب ألمانيا يبلغ 77 عاما، ثم أفرجت عنه بشروط.

ويواجه زعيم العصابة و10 شركاء آخرين اتهامات بالتورط في عصابة منظمة لارتكاب عمليات احتيال باستخدام أعمال فنية مزورة.

وقالت الشرطة التي قادت العملية في بافاريا -في بيان- إنها دهمت مقرات في أنحاء ألمانيا وسويسرا بشكل متكرر فجر الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصادرت وثائق وهواتف محمولة وعددا من اللوحات المشتبه بتزويرها.

وأضافت أنها اكتشفت أمر الشبكة أول مرة عندما عرض المشتبه به الرئيسي للبيع لوحتين يُفترض أنهما أصليتان لبيكاسو، منهما لوحة زعم أنها للمصورة والناشطة دورا مار، ملهمة بيكاسو وشريكته لفترة طويلة.

وذكرت الشرطة أن تحقيقات أخرى خلصت إلى أنه كان يطلب أيضا 120مليون فرنك سويسري (151 مليون دولار) مقابل نسخة مزورة من لوحة "ديستالميستر" أو "مسؤولو العينات" لرامبرانت التي رسمها عام 1662، وهي صورة جماعية معلقة في متحف ريكس منذ عام 1885.