محكمة إسبانية تُسلّم مسؤولا أمميا سابقا لمحاكمته في أميركا بتهمة الاحتيال

أعلنت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، موافقتها على تسليم مسؤول سابق في الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يُلاحق بشبهة احتيال تسببت بخسارة المنظمة ملايين الدولارات.

وكانت محكمة داخلية تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن الأوكراني فيتالي فانشيلبويم تلقّى سرا هدايا بقيمة 3 ملايين دولار، من بينها سيارة مرسيدس جديدة من رجل أعمال بريطاني، بينما استثمر أكثر من 58 مليون دولار من أموال المنظمة في شركات ذلك الرجل.

وفي تلك الفترة، كان فانشيلبويم يشغل منصب نائب رئيس مكتب وكالة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهي وكالة قليلة الشهرة تعمل بمثابة مقاول عام لصالح هيئات أخرى داخل المنظمة الدولية.

وبسبب ذلك، وضع فانشيلبويم في إجازة إدارية عام 2021 أثناء التحقيق في الاتهامات، وبعد ذلك تم فصله نهائيا في مطلع عام 2023.

وقد ألقت الشرطة الإسبانية القبض عليه في مارس/آذار الماضي، في المدينة التي كان يقيم فيها منذ عدة سنوات.

وفي بيان صدر عنها حول الموضوع، قالت محكمة أودينثيا ناسيونال الإسبانية إنها وافقت على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بـالرشوة وغسل الأموال.

وأكدت الأمم المتحدة أنها فقدت معظم الأموال البالغة أكثر من 58 مليون دولار التي أودعها فانشيلبويم لدى رجل الأعمال البريطاني.

وفي السياق، قالت هيئة الدفاع إن موكلها لن يحظى بمحاكمة عادلة في الولايات المتحدة بسبب عمله في الأمم المتحدة، وبسبب كتاب ألّفه يتضمن معلومات حساسة عن دول تشهد نزاعات.