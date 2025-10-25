محكمة كولومبية تلغي حكما يدين الرئيس الأسبق بالتأثير على الشهود

ألغت محكمة كولومبية إدانة قضائية صادرة بحق الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي في قضية تأثير على شهود حُكم عليه فيها بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاما.

وحكم على أوريبي -البالغ 73 عاما، والذي قاد حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عصابات المخدرات وحركات تمرد يسارية خلال توليه الرئاسة (2002-2010)- في أغسطس/آب بالإقامة الجبرية، وذلك لإدانته بالطلب من مليشيات يمينية متطرفة نفي ارتباطها به.

وبُعيد صدور الإدانة القضائية بحقه، أبلغ أوريبي المحكمة بأنه يعتزم استئناف الحكم الذي جعل منه أول رئيس سابق في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، تتم إدانته أمام القضاء.

وكان أوريبي الذي انتهج سياسة متشددة على صعيد إنفاذ القانون، حليفا مقرّبا للولايات المتحدة التي دانت الحكم الصادر بحقه، واعتبرته غير نزيه.

وفي تعليقه على القرار، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحكم الصادر بحق أوريبي بأنه "استغلال للسلطة القضائية في كولومبيا من جانب قضاة راديكاليين".

ويُعد أوريبي زعيم حزب الوسط الديمقراطي، شخصية محورية في المشهد السياسي الكولومبي، ويحظى بنفوذ واسع داخل اليمين الذي يتولى المعارضة منذ وصول غوستافو بيترو الى السلطة في 2022 ليصبح أول رئيس يساري للبلاد.