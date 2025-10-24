صحف عالمية: تردد ترامب في مواجهة بوتين عسكريا يحير حلفاء أميركا

سلطت صحف عالمية الضوء على تداعيات فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على روسيا، في وقت تتردد فيه الإدارة الأميركية في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عسكريا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن عقوبات واشنطن تستهدف قطاع النفط شريان حياة الاقتصاد الروسي.

وأشارت إلى أن التحرك الأميركي للضغط على موسكو تزامن مع ضغوط أوروبية في الاتجاه ذاته، في توافق هو الأول من نوعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بشأن دعم أوكرانيا.

ويتوقف تأثير العقوبات الأميركية في الاقتصاد الروسي -وفق المحللين- على 3 عوامل: مدى تطبيقها، وردة فعل الأسواق الرئيسية في الهند والصين، ومدى قدرة موسكو على الالتفاف على هذه العقوبات.

من جهته، تساءل الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس "لماذا نامت أميركا؟" ليكون عنوان كتاب مستقبلي يوثق كيف تحول تركيز إدارة ترامب بعيدا عن التهديد الروسي المتصاعد ضد أوروبا نحو عصابات المخدرات في فنزويلا.

وحسب مقال إغناتيوس في صحيفة واشنطن بوست، فإن تردد ترامب في مواجهة بوتين عسكريا يحير حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبناء على ذلك، تشعر الدول الأوروبية بأنها موجودة مباشرة في خط النار، لكن بدون درع أميركي كافٍ.

وينقل إغناتيوس عن خبير استخباري "إن القلق من سياسات ترامب يتعاظم مع رحيل كثير من القادة ذوي الخبرة في أقسام الأمن القومي الأميركي ومكافحة الإرهاب والمخابرات الأجنبية والأمن السيبراني، ويشعر الناس بالقلق من وقوع هجوم أو حادث يتسبب في خسائر جماعية".

وفي قضية أخرى، أشارت صحيفة لوموند إلى ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية عبر قناة المانش من فرنسا نحو بريطانيا هذا العام مقارنة بعام 2024.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أكثر من 360 مهاجرا وصلوا بريطانيا عن طريق القوارب، وهو رقم يتجاوز إجمالي الواصلين خلال العام الماضي.

وكان اتفاقا قد أبرم بين باريس ولندن لإعادة المهاجرين قد دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس/آب الماضي، لكن الضغوط البريطانية متواصلة على فرنسا لفرض رقابة أكبر على حركة المهاجرين عبر القناة.