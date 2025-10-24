صحف عالمية: ترامب ينذر نتنياهو وقد يعلق مساعدات عسكرية لإسرائيل

اهتمت صحف كبرى بدلالات الزيارات المكوكية التي يجريها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، وتأكيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لن تُمحى، وتتطلع لأن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة مستقبلا.

واعتبرت صحيفة غارديان البريطانية توافد مسؤولين أميركيين بارزين إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة يعد "تحذيرا واضحا من الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب السياسية الإسرائيلية".

ويتضمن التحذير الأميركي -حسب الصحيفة- ضرورة عدم عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن ضم الضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن تحذر تل أبيب من "تصدع خطير" في العلاقات بينهما، مشيرة إلى "احتمال إقدام إدارة ترامب على تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل".

ولفتت إلى أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل سياسية سلبية كبيرة داخل الولايات المتحدة.

من جهته، رأى مقال في صحيفة نيويورك تايمز أن ما حدث في غزة "قد يكون أسوأ مما يتصوره الأميركيون"، لافتا إلى أن العديد منهم قد يميلون إلى التقليل من حجم الكارثة في قطاع غزة.

وأرجع المقال سبب ذلك إلى أن الكارثة "ممولة من جيوب الأميركيين، ومدعومة بأسلحتهم، ومقرة من حكومتهم، وينفذها أحد أقرب حلفائهم (إسرائيل)".

وحسب المقال، فإن الأنقاض في غزة تروي القصة، في حين يحكي الأشخاص الذين صنعوها قصة أخرى.

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة حماس تبرز إرادتها وقدرتها على البقاء في غزة بعد أسبوعين من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وأكد قادة الحركة للوسطاء العرب في القاهرة في الأيام الأخيرة أن حماس لن تُمحى وفق الصحيفة الأميركية، وأن الحركة تتوقع أن يكون لها دور في إدارة القطاع مستقبلا.

ونبهت الصحيفة إلى أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تتجه فيه المفاوضات إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لصياغة بدائل لإدارة غزة وتأمينها بعيدا عن حماس.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تقليص عدد قواته في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير مع "نقل جزء من مسؤوليته الأمنية إلى السكان المحليين (المستوطنون)".

ويأتي القرار بعد أكثر من عامين على تعزيز القوات الإسرائيلية عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين جُند "آلاف المقاتلين لمنع وقوع هجمات في الضفة الغربية شبيهة بما حدث على الحدود مع قطاع غزة".

أما صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد نشرت نتائج استطلاع رأي أظهر أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن 22% فقط من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع عارضوا تشكيل لجنة تحقيق رسمية.