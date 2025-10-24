السجن 17 عاما في حق مدانين بنشر معلومات إلكترونية كاذبة بالبرازيل

قضت المحكمة العليا في البرازيل بسجن 7 أشخاص من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عاما، وذلك بتهمة الإسهام مع "مليشيات رقمية" في نشر معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات 2022.

وكانت المحكمة العليا حكمت على الرئيس السابق اليميني بولسونارو البالغ 70 عاما بالسجن لمدة 27 سنة في ختام محاكمة غير مسبوقة أدين فيها بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 ضد الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي السياق، قررت المحكمة العليا أنها ستصدر حكمها في حق 16 متهما آخرين حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة.

وأوضح القاضي الذي كان مكلفا بمحاكمة بولسونارو أن المتهمين اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات.

وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و17 سنة، وأمام المدانين 5 أيام لاستئناف الحكم اعتبارا من تاريخ نشره.

وينتظِر بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهو مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم، وعند استنفاد كل الطعون الممكنة قد يدخل الرئيس السابق السجن.