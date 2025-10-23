"من النقاش إلى التغيير الحقيقي".. أوزبكستان تستضيف المنتدى الخامس لمكافحة الفساد

انطلقت في طشقند عاصمة أوزبكستان أعمال المنتدى الخامس لمكافحة الفساد بمشاركة أكثر من 250 مسؤولا حكوميا، وممثلا عن المجتمع المدني، وخبيرا دوليا من مختلف أنحاء العالم.

المنتدى الذي انعقد هذه السنة تحت شعار "من النقاش إلى التغيير الحقيقي" جاء بهدف تعزيز الحوار في مجال مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على الأدوات والسياسات والشراكات المبتكرة التي تُسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، كما أنه يأتي في سياق التعبير عن التزام أوزبكستان المستمر بتحويل مبادراتها في مجال مكافحة الفساد إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتم تنظيم المنتدى تحت رعاية المجلس الوطني لمكافحة الفساد، وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان، وذلك بدعم من شركاء دوليين بينهم الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الخارجية الأميركية.

وأكد المتحدثون والمشاركون في المنتدى على أهمية دور المجتمع المدني وحرية الصحافة في مكافحة الفساد، وجدّدوا التزامهم بمواصلة دعم مسار الإصلاح في أوزبكستان.

ويشار إلى أن منتدى طشقند لمكافحة الفساد منصة إقليمية بارزة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وتسهم مخرجاته في تحديد أولويات التعاون الوطني والدولي في تكريس مبادئ الشفافية.