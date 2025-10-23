سياسة|ترجمات|كوريا الشمالية

"الوحش".. صاروخ كوريا الجنوبية الجديد لردع الخصوم

GYERYONG, SOUTH KOREA - 2025/09/29: South Korea's Transporter erector launcher (TEL) carrying the Hyunmoo-5 (R) and Hyunmoo-4 (L) ballistic missiles display during the 77th anniversary of Armed Forces Day pre-media day at the military headquarters in Gyeryong, some 145 kilometers south of Seoul. Armed Forces Day in South Korea is an annual event usually celebrated on 1 October to commemorate the service of men and women in the Republic of Korea Armed Forces. (Photo by Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
صاروخ "الوحش" يتراوح مداه بين 600 و5 آلاف كيلومتر (غيتي)
سلّط تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية الضوء على الصاروخ الباليستي الكوري الجنوبي الجديد "هيونمو-5″، في إطار مساعي "سول" لتطوير منظومة ردع متقدمة قادرة على استهداف المواقع المحصنة في كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضح التقرير -بقلم مراسل الصحيفة في سول رافائيل رشيد- أن الصاروخ سيصبح جاهزا للخدمة بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه يمثل أداة لتحقيق توازن في القوة مع الشمال، وفق ما صرح به وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك.

ويحمل الصاروخ -الذي لُقب بـ"الوحش"- رأسا حربيا يزن نحو 8 أطنان، مع قدرة على اختراق التحصينات العميقة تحت الأرض لتدمير المخابئ التي قد يلجأ إليها قادة كوريا الشمالية أثناء النزاع، وفق غارديان.

ويبلغ وزن "الوحش" -حسب التقرير- حوالي 36 طنا وطوله نحو 16 مترا، ويمكن إطلاقه من منصات متحركة، ويتراوح مداه بين 600 و5 آلاف كيلومتر حسب الحمولة.

GYERYONG, SOUTH KOREA - OCTOBER 01: South Korean President Lee Jae Myung (C) salutes during a celebration to mark the 77th South Korea Armed Forces Day on October 01, 2024 in Gyeryong, South Korea. The ceremony marks the day that the South Korean Army crossed the 38th parallel during the Korean War. (Photo by Kim Hong-Ji - Pool/Getty Images)
رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ تعهد بجعل بلاده "رابع أكبر قوة دفاعية في العالم" (غيتي)

بديل عن النووي

وأشارت غارديان إلى أن تطوير "هيونمو-5" يعد بديلا عن امتلاك سلاح نووي، إذ تبقى سول ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعتمد على الولايات المتحدة لحمايتها من الخطر النووي.

وبيّنت الصحيفة أن فكرة تطوير الصاروخ تعود إلى عام 2010 بعد أن شنّت كوريا الشمالية هجمات أودت بحياة 50 كوريا جنوبيا.

وقال الخبير الدفاعي يانغ أوك من معهد "آسان" في سول للصحيفة، إن كوريا الجنوبية "لا تملك سلاحا نوويا، لذا تسعى لتعويض ذلك بتطوير أقوى الأسلحة التقليدية الممكنة".

ويأتي إعلان الصاروخ بعد أن كشفت كوريا الشمالية مؤخرا عن صاروخها الجديد هواسونغ-20 القادر على بلوغ الأراضي الأميركية.

تصعيد وتوتر

وأكد التقرير أن نشر هيونمو-5 يعكس توترا متصاعدا في العلاقات بين الكوريتين، إذ تجاهلت بيونغ يانغ مبادرات الحوار منذ تولي الرئيس لي جاي ميونغ السلطة في يونيو/حزيران الماضي.

ويتبنى لي سياسة دفاع تقوم على تعزيز الاستقلال العسكري، منتقدا ما وصفه بـ"عقلية الخضوع" لدى من يعتقدون أن كوريا الجنوبية لا يمكنها الدفاع عن نفسها دون دعم عسكري أجنبي، رغم استمرار تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة، وفق التقرير.

كما تعهد لي بجعل بلاده "رابع أكبر قوة دفاعية في العالم".

وأوضحت غارديان أن كوريا الجنوبية تنفق على الدفاع ما يعادل 1.4 ضعف الناتج المحلي لكوريا الشمالية، وتحتل المرتبة الخامسة عالميا في القوة العسكرية، كما تحوّلت صادراتها الدفاعية إلى أحد أسرع القطاعات نموا منذ الحرب في أوكرانيا.

المصدر: غارديان

