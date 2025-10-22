صحف عالمية: اتفاق وقف حرب غزة يجب تعزيزه بقرار أممي

ركزت صحف عالمية على تداعيات الحرب على قطاع غزة والتحركات الجارية للحفاظ على اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى، وسط تحذيرات من تصعيد جديد قد يهدد الجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكثف ضغوطها على كل من إسرائيل وحركة حماس لتجنب أي تصعيد قد ينسف اتفاق وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، أبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة واضحة بضرورة الاكتفاء بـ"رد متناسب" على أي خروقات مزعومة من جانب حماس.

من جهتها، أكدت صحيفة لوموند في افتتاحيتها، أن نجاح ترامب في وقف القتال بغزة "لا يمكن إنكاره"، لكنها حذرت من أن استمرار العقبات الميدانية خاصة تذبذب دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت الصحيفة، إن تلك العقبات "تعكس عمق التحديات التي تواجه خطته لإعادة إطلاق عملية سياسية قد تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل"، داعية إلى دعم الجهود الأميركية بقرار من مجلس الأمن يعزز فرص نجاح التسوية.

وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة جيروزاليم بوست من أن سلسلة الانتكاسات التي يشهدها اتفاق وقف الحرب في غزة قد تضع "أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على المحك".

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب قد تضطر لاتخاذ قرارات "صعبة" قد تُختبر فيها متانة العلاقات مع واشنطن.

أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فاعتبرت، أن اتفاق غزة يمنح "أملا لاتفاق آخر" بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن التحول في الموقف الأميركي من حرب غزة قد يفتح الباب لتسوية أوسع بضغط من واشنطن، رغم تعقيدات الساحة اللبنانية.

من جانبها، انتقدت صحيفة غارديان البريطانية قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على إسرائيل.

إعلان

ونقلت الصحيفة عن ممثل سابق للاتحاد في الأراضي الفلسطينية "إن بروكسل أخطأت الهدف في المساءلة القانونية"، مؤكدا أن العقوبات "ليست مجرد وسيلة ضغط، بل أداة للرد على انتهاكات القانونين الأوروبي والدولي".