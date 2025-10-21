مقال في هآرتس: نتنياهو جعل من الوقاحة فضيلة فانزلوا إلى الشوارع

أعرب السياسي والبرلماني الإسرائيلي السابق عوزي برعام عن أسفه العميق لانحدار المسار السياسي في إسرائيل بسرعة وعمق يفوقان كل التوقعات، وطالب باحتجاجات واسعة لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية.

وحذر من أن الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قضت على ما تبقّى من قيم ومبادئ سياسية وأخلاقية، وجعلت من "الوقاحة" فضيلة.

وأوضح برعام في مقال بصحيفة هآرتس أن إسرائيل نسفت كل التوقعات، إذ انهارت كل القيم والمبادئ أمام حالة "الجنون المطلق" الذي بات واقعا ملموسا وخطرا داهما حقيقيا.

وردا على ذلك، يقول الكاتب "إن الاحتجاجات يجب أن تعود إلى الشوارع بكل قوتها. فهي وحدها القادرة على خلق الروح الإسرائيلية التي ستدفع المعارضة إلى التعاون".

وقال إن نتنياهو يرزح تحت ضغوط وابتزاز من حلفائه من أقصى اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، سعيا لتجنب الإدانة الجنائية في قضايا الفساد التي تلاحقه.

وزعم البرلماني السابق أن رئيس الوزراء يحاول استغلال علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي أسهم تدخله في وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين- وذلك من أجل الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأشار في هذا الصدد إلى أن نتنياهو ربما شعر بالغيرة من الرئيس الأميركي "الذي يقول ما يشاء وقتما يشاء"، فقرر أن يتخفّف هو أيضا من قيوده ويطلب من هرتسوغ علنا أن يسدي إليه هذا المعروف (بالعفو عنه).

وفي تقدير الكاتب أن "الانقلاب الحكومي" على الديمقراطية في إسرائيل لم يعد خافيا على أحد، إذ صار بعض الكتّاب والمقربين من الائتلاف الحاكم يدعون صراحة "ومن دون حياء" إلى قيادة شعبوية تقيّد القضاء والإعلام، من دون أي مواربة أو تذرّع بالإصلاح الديمقراطي.

ويخلص برعام إلى أن إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية يتطلب عودة الاحتجاجات الشعبية بكل زخمها، وتوحيد صفوف المعارضة للدفاع عن سيادة القانون، ورفض المساس بالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ودعم تسوية سياسية حقيقية تتناول القضية الفلسطينية بجدية.

ويحذر في ختام مقاله من أن صمت المعارضة قد يعني موت الديمقراطية الإسرائيلية بضربة تشريعية واحدة.