مدينة ديوكوويه الإيفوارية توظّف الزواج لتضميد جراح الماضي

Souleymane Taha, from the Guere ethnic group, who converted to Islam, and his wife Matoma Doumbia, a muslim from the Dioula community, both from the two communities formerly opposed during the civil war and the post-election crisis, stand at their home in Duekoue, Ivory Coast, October 2, 2025. REUTERS/Luc Gnago
سليمان طه من عرقية الغيري اعتنق الإسلام وزوجته ماتوما دومبيا مسلمة من الديولا بمنزلهما في ديوكوويه (رويترز)
Published On 21/10/2025
آخر تحديث: 12:50 (توقيت مكة)

في مدينة ديوكوويه التي مزقتها أعمال العنف الانتخابية والمجازر الجماعية قبل أكثر من عقد، يقول نشطاء السلام إنهم وجدوا وسيلة فعالة لتجنب تكرار سفك الدماء: "زيجات المصالحة" بين الجماعات المتنازعة.

فقد تزوج العشرات من الرجال والنساء من مجتمعات مختلفة خلال السنوات الأخيرة، بعد مشاركتهم في أنشطة شبابية نظمتها منظمة محلية غير ربحية تُدعى "ليمبيا" والتي قدمت الدعم والإرشاد للأزواج.

ومع اقتراب الانتخابات الجديدة يوم السبت، تواصل "ليمبيا" جهودها وتخطط لتنظيم 10 زيجات جماعية مدنية في ديوكوويه مطلع العام المقبل.

Matinez Pode, from the Guere ethnic group, and his wife Elisabelle Kouadio Ahou, from the Baoule community, both from the two communities formerly opposed during the civil war and the post-election crisis, take a walk in Duekoue, Ivory Coast, October 3, 2025. REUTERS/Luc Gnago
مارتينيز بودي من جماعة الغيري العرقية وزوجته إليزابيل كواديو آهو من مجتمع الباولي (رويترز)

يقول مدير المنظمة أليكسيس كانغو "هذه الزيجات ستُنتج أحفادًا وأبناء أحفاد… سيُجبرون على مشاركة كل شيء من التراث واللغة".

"الزواجات المختلطة تجلب السلام"

من بين الأزواج الذين خاضوا هذه التجربة بدعم من "ليمبيا" مارتينيز بودي من جماعة الغيري، وإليزابيل كواديو آهو من جماعة الباولي. وقد أعلنا نيتهما الزواج عام 2012، بعد عام من المجزرة التي شهدتها ديوكوويه.

ووقعت المجازر في ذروة القتال الذي اندلع إثر رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته أمام خلفه الحسن وتارا.

ووفقًا لتقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" فإن قوات مؤيدة لوتارا قتلت مئات الأشخاص، معظمهم من جماعة الغيري التي تُعتبر مؤيدة لغباغبو. وقد نفت حكومة وتارا دعمها لتلك القوات.

Students walk on a street in Duekoue, a town predominantly inhabited by Gueres, an ethnic group considered one of the most fervent supporters of Ivory Coast's former President Laurent Gbagbo, and where hundreds of people were massacred on March 28, 2011, Ivory Coast, October 3, 2025. REUTERS/Luc Gnago
طلاب بأحد شوارع مدينة ديوكوويه التي شهدت مجزرة راح ضحيتها المئات في 28 مارس/آذار 2011 (رويترز)

وفي ذلك الوقت، حاول والدا كواديو وبودي ثنيهما عن الزواج، بل إن أقارب كواديو رددوا شائعات كاذبة بأن جماعة الغيري تمارس أكل لحوم البشر.

ولكن الزوجين مضيا في خطتهما وتزوجا بملابس تقليدية ومجوهرات ذهبية، واجتمعت العائلتان في مراسم الزواج.

وقال بودي "مع مرور الوقت، فهم الآباء أننا مصممون على العيش معا".

ويأمل كانغو في تكرار هذا النموذج، قائلا "قبل وبعد الانتخابات، سنبذل كل ما في وسعنا لوقف العنف في المدينة، حتى يتمكن هؤلاء الأزواج من مواصلة حياتهم بسلام".

خلفية انتخابية متوترة

رغم أن التحضيرات للانتخابات الحالية تسير بهدوء، إلا أن تقريرا صادرا عن مجموعة الأزمات الدولية في أغسطس/آب الماضي أشار إلى أن كوت ديفوار لم تشهد انتخابات سلمية تماما منذ عام 1995.

Alexis Kango, director of the NGO LIMPIA which has tried to promote mixed marriages in Duekoue since 2010-2011 by forming youth groups where couples get help resolving disputes, shows a photo of a recent mixed marriage on his computer in Duekoue, Ivory Coast, October 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago
أليكسيس كانغو مدير منظمة "ليمبيا" غير الحكومية التي تسعى منذ سنوات لتعزيز الزيجات المختلطة بمدينة ديوكوويه (رويترز)

وتقع ديوكوويه على بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة التجارية أبيدجان، في منطقة إنتاج الكاكاو الرئيسية، والتي شهدت لعقود نزاعات عنيفة على الأراضي بين جماعات مثل الغيري وأخرى ذات جذور من دول مجاورة أو مناطق مختلفة من كوت ديفوار.

وبلغت هذه النزاعات ذروتها خلال أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010-2011، في أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم.

وكان غباغبو، المنتمي إلى جماعة البيتي الأصلية جنوب غرب البلاد، يرفض ترشيح وتارا المنتمي إلى جماعة الديولا باعتباره "مرشحا للأجانب".

أما وتارا، المصرفي الدولي السابق، فيسعى في الانتخابات الحالية للفوز بولاية رابعة، وقد ركّز على تحويل البلاد إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.

خريطة كوت ديفوار
(الجزيرة)

لكن منظمات حقوق الإنسان انتقدت سجل الحكومة في العدالة، خاصة بعد إصدار عفو عام 2018 شمل العديد من الجرائم المرتكبة خلال الحرب.

وقد وصف وتارا العفو بأنه "مبادرة رحمة من الأمة تجاه أبنائها وبناتها" لتجنب العنف مستقبلا.

قصص فردية تُجسّد المصالحة

قال سليمان طه، من جماعة الغيري في ديوكوويه، إن ما يحدث على الأرض أهم مما يُقال في المحاكم.

وقد تزوج من الديولا (ماتوما دومبيا) عام 2019، ويعيش بسلام في حي ديولا حتى في فترات التوتر. وقد تلقى الزوجان دعما من منظمة "ليمبيا".

وقال طه "الزيجات المختلطة تجلب السلام للمجتمعات".

المصدر: رويترز

