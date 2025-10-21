مؤسس ويكيليكس يطالب بسجن رئيس شركة أمنية بتهم الرشوة والتجسس

طالب محامو مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج القضاء في إسبانيا بالحكم على رئيس شركة "أندركوفر غلوبال" الأمنية الإسبانية -التي يرأسها العسكري السابق ديفيد موراليس- بالسجن 20 عاما، بتهم الرشوة وغسل الأموال، والحصول على أسرار والكشف عنها.

ويقول المحامون إن ديفيد موراليس غيلين متّهم بالتجسس على موكلهم لصالح الولايات المتحدة، وذلك عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في عاصمة المملكة المتحدة لندن بين عامي 2012 و2019.

وخلص تحقيق أجراه القضاء الإسباني إلى أن موراليس تجسس على جوليان أسانج ونقل "إلى أطراف ثالثة" معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني عن مؤسس موقع ويكيليكس وشخصيات أخرى، من بينها عديد من رؤساء أميركا اللاتينية الذين كان على اتصال بهم.

ومن ضمن الشخصيات بالتاسار غارزون منسّق الدفاع عن جوليان أسانج، ورؤساء الدول السابقون: إيفو موراليس (بوليفيا)، ورافايل كوريا (الإكوادور)، وخوسيه موخيكا (أوروغواي)، والرئيستان السابقتان الأرجنتينية كريستينا كيرشنر، والبرازيلية ديلما روسيف.

وحسب القاضي المسؤول عن القضية، فقد أمر موراليس بتركيب كاميرات أمنية جديدة عام 2017، قادرة على تسجيل محادثات سرية داخل السفارة بين مؤسس موقع ويكيليكس وفريق الدفاع عنه وأقاربه وشخصيات أخرى.

وأفاد قاضي التحقيق في إسبانيا بأن موراليس تولّى تفعيل نظام بثّ مباشر يتيح الاطلاع الفوري على كل ما يحدث داخل المجمع الدبلوماسي، وأنشأ قناتين للبث: إحداهما رسمية للإكوادور والأخرى لأصدقاء الولايات المتحدة الذين طالبوا بتسليم أسانج في وقت سابق.

ومنذ عام 2010، نشر أسانج مئات الآلاف من الوثائق السرية على موقع ويكيليكس بشأن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، فضلا عن شهادات عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وجمع معلومات استخباراتية عن حلفاء واشنطن.