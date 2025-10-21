نشرت صحيفة فزغلياد الروسية تقريرا لنيكيتا ميرونوف، تحدث فيه عن تورط وحدات من القوات الخاصة والاستخبارات البريطانية في سلسلة عمليات سرية تستهدف البنية التحتية الروسية وتستخدم الأوكرانيين كذراع تنفيذية لتفادي مواجهة مباشرة مع روسيا.

ويستهل الكاتب التقرير بالإشارة إلى تصريحات ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، خلال اجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة في سمرقند، حيث أورد أن لدى روسيا بيانات تُظهر تعاون لندن مع أجهزة خاصة أوكرانية في تنفيذ "أعمال تخريبية" داخل الأراضي الروسية.

وقال إن من بين هذه الأعمال استهداف خط أنابيب "السيل التركي"، مضيفا أن بريطانيا أشرفت بشكل مباشر على هجمات وصفتها موسكو بـ"الإرهابية"، وأنها شاركت في التخطيط والتنفيذ لعملية استهدفت قواعد جوية روسية في 1 يونيو/حزيران 2025 معروفة إعلاميا باسم "عملية بوتين"، مستندا إلى معلومات أقمار صناعية وبيانات عن مواقع الطائرات الروسية.

بيانات من مصادر غربية

ويعرض التقرير، وفقا للكاتب، أيضا بيانات أُخرى مستمدة من تقارير غربية، فصحيفة الغارديان نقلت عن مؤسسة "العمل ضد العنف المسلح" أن وحدات بريطانية نفذت منذ 2011 عمليات سرية في 19 دولة، بينما ذكرت وول ستريت جورنال تسهيلات بريطانية لتدريب القوات الأوكرانية منذ 2022 على تخريب السكك الحديدية والمطارات ومستودعات الوقود.

وتستشهد فزغلياد بتقارير صحفية أخرى، حيث تحدثت "ذا صن" عن إشراف خبراء بريطانيين على تدريب هجوم جزيرة الثعبان (2022) بـ"سكوترات غواصين" مائية، ونسبت "دي كلاسيفايد" -منظمة إعلامية بريطانية متخصصة في الصحافة الاستقصائية- مشاركة عناصر بريطانية في مجموعات استطلاع وتخريب قرب كييف، وتحدثت "ذا تايمز" عن تدريب على منظومة قذائف "نلاو" المضادة للدبابات.

ميرونوف: لندن تستخدم الأوكرانيين لأنهم يتقنون الروسية ويشبهون الروس مما يسهل تحركهم داخل الأراضي الروسية وتقوم بتزويدهم بتقنيات تجسس متقدمة

تصريحات لعسكريين روس

وأشار الكاتب إلى تصريحات لخبراء عسكريين روس، حيث يقول إيفان كونوفالوف إن لندن تستغل الأوكرانيين لأنهم يتقنون الروسية ويشبهون المواطنين الروس، ما يسهل تحركهم داخل الأراضي الروسية، وإن بريطانيا تزودهم بتقنيات تجسس متقدمة.

ويستشهد التقرير بحادثة يونيو/حزيران 2023 في مقاطعة بريانسك، حيث عُثر على طائرة مسيّرة بريطانية صغيرة "بلاك هورنت نانو" مع مجموعة أوكرانية مُقتحمة.

هجوم جسر القرم

وعزز خبير عسكري آخر هو أليكسي ليونكوف الاتهامات بالقول إن هجوم جسر القرم في 17 يوليو/تموز 2023 نفّذ بواسطة زوارق مسيّرة من نوع لم يكن متاحا لأوكرانيا آنذاك، وعلّق على احتمال تورط غواصين مدربين بريطانيين في تفجير سد كاخوفسكايا.

وربط التقرير دوافع لندن بتطلعها لاسترجاع مكانة القوة الكبرى دون الانخراط المباشر في حرب مع روسيا، وبالتطابق التكتيكي بين أهداف بريطانيا وأوكرانيا لإطالة النزاع وإضعاف الداخل الروسي.

ودعا التقرير إلى الحذر في التعامل مع معلومات استهداف خطوط أنابيب حيوية، مع طلب أجهزة الاستخبارات الروسية مواصلة كشف مراكز التدريب البريطانية على الأراضي الأوكرانية.

وختم الكاتب تقريره بذكر هجوم روسي في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، استهدف معسكرا تدريبيا في منطقة ميكولايف قيل إنه يُدرب أوكرانيين بمساعدة بريطانيين.